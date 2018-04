Az MIT kutatói egy olyan robothalat hoztak létre, ami nemcsak megtévesztésig hasonlít egy igazira, de még úgy is mozog. Ezzel úgy tudják majd felderíteni a tengeri élővilágot, hogy nem zavarják meg annak természetes működését.

A tenger mélyén élő állatok, élőlények felderítésében és megfigyelésében az egyik legnagyobb problémát még mindig az jelenti, hogy bármilyen technológiai eszközt is küldünk le oda, az nagy valószínűséggel megzavarja, megijeszti majd az ott lakókat, így az egész pont nem éri el a célját.

Az MIT számítástechnikával és mesterséges intelligenciával foglalkozó laborja azonban úgy véli, hogy előállt egy megoldással. Ennek neve SoFi (a "soft robotic fish" rövidítése), és egy robot, ami úgy mozog, és úgy néz ki, mint egy igazi hal. A tudósok szerint ez lehetőséget ad majd arra, hogy minden korábbinál közelebbről és hatékonyabban figyelhessük meg az olyan mélytengeri élőlényeket, amiket eddig kevésbé tudtunk.

SoFi leginkább 3D-nyomtatott műanyagból készül, így alapvetően egyszerűbb és olcsóbb a gyártása. Beépített tárolójában sűrített levegőt hordoz, amivel felhajtóerőt tud generálni, így egyrészt nyilván szabályozható, hogy milyen mélyre süllyed, illetve meg tud állni egy helyben lebegni is. Ami a mozgását illeti, képes félig automata módban úszkálni, így emberi beavatkozás nélkül tudja megközelíteni a célpontot, de persze ember is irányíthatja egy rádiójeleket közvetítő egységgel, amibe érdekes módon Nintendo-játékvezérlőt építettek be.

A legkülönlegesebb megoldás mégis a kis robotikus hal meghajtási rendszere. Ez egy hidraulikus egység, ami SoFi testének belsejében található kis kamrából pumpálja kifelé a vizet, ami ráadásul ahhoz vezet, hogy a halrobot farka valószerűen mozog, másrészt pedig jóval csendesebb, mintha az eddigi mélyvízi felderítő egységeken bejáratott propellereket használnák.

A végeredmény egy olyan egység, ami teljesen el tud vegyülni az élővilágban, A fejlesztést vezető Daniela Rus szerint mozgás közben elegáns és varázslatos dolog nézni, valamint elmondta:

Nagyon érdekes volt látni, ahogy a mi halunk simán ott úszkál a többi, igazi hal között, és azok nem úsztak el tőle, nem ijedtek meg. Ez nagyon nem így volt, amikor a korábbi eszközöket vagy emberi búvárokat próbáltuk használni.

Persze, azt azért meg kell hagyni, hogy nem teljesen új dologról beszélünk. A bionika célja olyan robotokat építeni, ami a természetből átültetett megoldásokkal igyekszik utánozni különböző állatokat. Készült már ilyen teknős, és medúza is (többek között), azonban ha azokra ránézünk, egyértelművé válik a probléma: egyfajta köztes megoldásnak tényleg jók, de nagyon nem hasonlítanak egy igazi állatra.

A robotteknős még tényleg nem volt az igazi.

Az MIT csoportja szerint itt jön be az alapvető különbség: a SoFi egy teljes, befejezett termék, nem pedig félmegoldás. Rus úgy vélekedik, ez egy "elképesztően jó eszköz lesz a tengeri biológia további kutatására", és hogy a "mélytenger titkos lényeinek életéről csak úgy lehet több fogalmunk, ha rengeteg adatot gyűjtünk". A kutató szerint rengeteg misztikus mélytengeri jelenség létezik, amit még egyáltalán nem tapasztaltunk meg élesben.

Éppen ezért hamarosan további fejlesztéseket eszközölnek majd SoFin. A leginkább kézenfekvőnek az hangzik, hogy beleépítsenek egy élő közvetítésre alkalmas kamerát, ami nemcsak azért lenne hasznos, mert a tudósok rögtön látnák, amit a hal, hanem azért is, mert így távolabbról lehetne irányítani (jelenleg még látótávolságban kell tartózkodnia annak, aki vezérli). A másik, hogy ha egy kisebb verziót is tudnának készíteni belőle, akkor indíthatnának egy együtt mozgó egész rajt is egyszerre, amik a megfelelő időben szétválhatnának, hogy aztán egyesével folytassák a felderítést.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!