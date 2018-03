Ezzel a szimulátorral valós körülmények között repülhet

Ma rengeteg a különféle platformon, tehát számítógépen, konzolon vagy mobilon elérhető repülős játék, amelyek között akadnak kegyetlenül realisztikus, a valóságot szinte tökéletesen lemodellező darabok is. Ezek egyik legismertebb, legtipikusabb és egyik legnépszerűbb képviselője a polgári- és műrepülés világába kalauzoló X-Plane 11, amelynek komolyságát jól mutatja, hogy valódi pilóták is használják a képzés során, vagy csak szimplán gyakorlásra.

És nem is csupán a szobában a monitor előtt lehet vele repkedni, hanem olyan hidraulikus platformra épített, komplex, valódi pilótafülkét másoló szerkezetekben is, amelyek a valóságban is mozognak, a lehető leghűebben és precízebben követve a szimulált gép fizikai mozgását, a repülés során bekövetkező olyan fizikai hatásokat, mint például a turbulencia.

Magyarországon is komoly bázisa van ennek a programnak, annak ellenére, hogy a szoftver hivatalos fejlesztői hazánkat sok más kis országhoz (és piachoz) hasonlóan mostohagyerekként kezelik. A program alap, gyári változatából például hiányzik a Margit-sziget, és az üzemelő közel hetven darab reptérből mindössze öt darab került be az adatbázisba.

Rengeteg hazai település házai pontosan modellezve

Ezt elégelte meg egy pár fős, lelkes amatőrből álló csapat, a HungaryVFR Team. Ők ugyanis egy éves megfeszített munkával készítettek egy speciális Magyarországra vonatkozó kiegészítőt ehhez a szoftverhez. Ebben többek között valós alaprajzokat felhasználva "építették fel" a magyar reptereket, településeket, így jó eséllyel mindenki megtalálhatja rajta a saját házát, ingatlanát. Ezen kívül rengeteg látványosságot, és csak Budapesten több ezer épületet külön lemodelleztek. Így például a ferencvárosi József Attila lakótelep összes háza megegyezik a valósággal. Tehát ha valaki ott lakik, akkor repülés közben akár "be is integethet magának" az ablakon! A készítők emellett olyan apróságokra is odafigyeltek, hogy az utakon "igazi" magyar rendőr- és mentőautók, Volán és BKK buszok közlekedjenek, vagy hogy augusztus 20-án tűzijáték fogadja a pilótákat a Duna felett.

Magyarán ha valaki beszerzi, megvásárolja az X-Plane 11 programot, és hozzá letölti a HungaryVFR által ingyenesen rendelkezésre bocsátott kiegészítőt, akkor TELJESEN VALÓS KÖRÜLMÉNYEK között repkedhet Magyarország fölött. Erre pedig idáig egész egyszerűen nem volt példa! Az pedig már csak hab a tortán, hogy igazodva az új idők kihívásaihoz, teljes mértékben optimalizálták VR megjelenítőkre is. Azaz a virtuális valóságban is használható, és még olyan extrákat is tartalmaz, mint a Red Bull Air Race pályája, amin egy külső kiegészítő segítségével a pilóták valós versenyhelyzetben is kipróbálhatják magukat, a teljesítményüket pedig a futamok végén köridő alapján értékelhetik..

Komoly nemzetközi siker

Rengeteg hasonló, alapvetően amatőrök által készített kiegészítő létezik az X-Plane 11-hez, de ritka az olyan igényesen kidolgozott, maximálisan a valóság visszaadására törekvő, részletekbe menő darab, mint amit a HungaryVFR tett le az asztalra. Ennek köszönhetően hatalmas kritikai sikert aratott a kis magyar csoport a nemzetközi szaksajtóban. Gyakorlatilag az egész szimulátoros közösség lelkendezve beszél és beszélt a munkájukról. Sőt, most nagyon úgy fest, hogy a hivatásos légimentők is használják majd, hiszen a csomag része az összes hazai kórház, ahol van helikopter leszálló. Tehát ebből is látszik, hogy a kiegészítő nem csupán szórakozásra, hanem tanulásra is szolgál. De ennek persze ára is van. Debreceni Gergely, a Hungary VFR egyik alapítója kérdésünkre elárulta, hogy naponta átlagosan 2-3 órájukat vitte el a projekt, amit értelemszerűen a szabadidejükből csippentettek le. Semmilyen anyagi haszonszerzés nem motiválta őket, amikor belevágtak a fejlesztésbe, de ma már ott tartunk, hogy komoly, tőkeerős, professzionális, üzleti céllal épített szimulátorokkal rendelkező cégek is megkeresik őket együttműködési ajánlattal.

Nagy-Hinst Adrián, a csapat másik alapítója ezen felül elkészítette a szimulátorhoz kereskedelmi forgalomban elérhetőkiegészítőként megvásárolható Cessna C152 II kisrepülőgép tökéletesített modelljének továbbfejlesztését, mely nem csak látványában kiemelkedő, hanem annak fizikai paraméterei, repülési dinamikája is hűen idézi repülőgép valós adottságait, kihasználva az X-Plane 11-es verzió nyújtotta újdonságokat is. Ennek fejlesztése is közel egy éves munkát vett igénybe, amelynek során az ausztráliai Mike Bosegy ausztrál műrepülő pilóta is a segítségére volt. Ő a fent említett kisrepülőgéppel végez akrobatikus repüléseket, így a valódi életből szerzett tapasztalatait hasonlította össze a szimulációval, így kapva pontos képet a javítandó eltérésekről.

Akik számára nem ismeretlen a repülés, azok bizonyára tudják, hogy például a hazai pilóták nagy része is az említett Cessna C152 kisrepülőgépen kezdi a repülést és a szükséges jogosítványok megszerzését. Adrián is ezen felbuzdulva állt neki a repülőgép újramodellezésének, hogy az a pilótáknak a lehető legvalósághűbb élményt nyújtsa, így a szórakozáson túl hasznos eszköze lehessen a képzésekben is. Mike Bos műrepülő pilóta tesztrepülései alapján pedig ezt sikerült is megvalósítania.

Amit a Hungary VFR véghez vitt, az tökéletesen megmutatja azt, hogy honnan, hova lehet eljutni pusztán elhivatottsággal, odafigyeléssel, maximalizmussal még úgy is, hogy ha valaki mögött nincs hatalmas tőke vagy komplett kiadó. Az ő útjuk ezáltal mindenki számára követendő példa lehet, hiszen gyakorlatilag a semmiből, teljesen váratlanul álltak elő egy olyan komplex csomaggal, amely az egyébként rendkívül finnyás, és perfekcionista szimulátoros univerzumban is abszolút pozitív visszhangra talált. Mindenesetre mi gratulálunk, és drukkolunk, hogy a jövőben folytatódjanak a sikerek!

A kiegészítő innen tölthető le ingyenesen!

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!