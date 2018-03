Ön márpedig elő fog fizetni a YouTube-ra!

Legalábbis a YouTube addig fogja szekálni reklámokkal, amíg ezt meg nem teszi. Erről beszélt meglepően őszintén az oldal zenei felelőse.

A YouTube és a zenészek, valamint a zenei kiadók kapcsolata sosem volt éppen felhőtlen. Ez nem véletlen: a mai napig ezerszám találhatók meg olyan dalok az oldalon, amiket csak valaki feltöltött, jogdíjat senki nem fizetett érte, a YouTube viszont bevételt generál az előtte és utána, vagy akár közben megjelentetett hirdetésekből.

Persze, a YouTube alapvetően igyekszik eltávolítani a jogsértő tartalmakat, de ez sosem fog olyan gyorsan és hatékonyan működni, hogy ellensúlyozni tudja a felhasználók által feltöltött zenék ezreit. Ezen szeretne változtatni a YouTube, csak éppen nem úgy, ahogy azt elsőre gondolnánk, hanem egy új előfizetéses szolgáltatás bevezetésével.

Erről a YouTube zenei felelőse, Lyor Cohen meglepően őszintén beszélt, amit azóta valószínűleg már meg is bnt. Azt mondta, hogy egész egyszerűen több hirdetést fognak beadni azoknak a felhasználóknak, akik gyakorlatilag ingyenes zenehallgatásra használják a szolgáltatást. Szerinte az emberek nem lesznek éppen boldogak, amikor a Stairway to Heavent hallgatják, és közben reklámokat kapnak. De még ennél is tovább ment:

Rengeteg olyan ember használja a szolgáltatásunkat, akiket addig tudunk frusztrálni és csábítani, amíg végül az előfizetőnk lesz.

Cohen szerint amint ez megtörténik, elhallgatnak majd az olyan kritikák is, amik a YouTube-on található jogsértő zenei tartalmakkal foglalkoznak. Ezt az új előfizetéses szolgáltatást egyébként egyelőre nem nevezte meg a vállalat, de az biztos, hogy nem a jelenleg elérhető YouTube Red lesz. A YouTube Red ugyebár 2015 óta létezik, és megszakításoktól mentes zenehallgatást tesz lehetővé, eltávolítja az összes hirdetést, valamint a videókat le lehet tölteni offline megtekintésre is. Mindez az Egyesült Államokban havonta 9,99 dollárba kerül, Magyarországon pedig nem elérhető.

