Jobb telefont csinált a Xiaomi az iPhone X-nél

A már eleve nagyon komoly csúcstelefonját újította fel idénre a Xiaomi. A külső szinte változatlan, azonban annyi mindent pakolt bele a vállalat, hogy szerintük jobb telefon a végeredmény, mint az iPhone X, ráadásul fele áron.

A Xiaomi bejelentette, hogy elkészítette a Mi Mix 2-es telefonjának felújított változatát, a Mi Mix 2S-t. Nem csoda, hogy a vállalat nem akart egy teljesen új készülékkel előállni, hogy már az eredeti is lenyűgözte a felhasználókat és a kritkusokat, a kinézetéért például számos díjat be tudott zsebelni. Elölről tulajdonképpen semmi változást nem tudunk kiszúrni: maradtak a nagyon vékony kávák, az előlapi kamera pedig továbbra is alul helyezkedik el.

Hátulról már nagyobb változások történtek. A dupla kamerát alkalmazó rendszer felköltözött a bal felső sarokba (ahogy az iPhone X-nél is láttuk), és a Xiaomi szerint ezek a legjobb lencsék, amiket valaha telefonba építettek. Kettő darab 12 megapixeles egységről van szó egyébként, melyek közül az egyik széles látószögű, a másik pedig telefotó. Van továbbá képstabilizálás, és elérhetőek olyan effektek, mint a bokeh mélységélesség.

A kijelző maga továbbra is egy 5,99 hüvelykes, Full HD-nál némileg nagyobb felbontású panel (hogy alkalmazkodjon az elnyújtott képarányhoz), A hardver viszont teljesen új: ezúttal a Qualcomm legújabb és leggyorsabb központi egysége, a Snapdragon 845 teljesít szolgálatot, ami mellé 6GB vagy 8GB memórát kaphatunk, vélhetően régiótól, vagy attól függően, hogy egyébként mennyi tárhellyel vásároljuk meg a telefont: elérhető lesz 64, 128 és 256GB-os változat is.

Az anyaghasználat is teljesen prémium: a Xiaomi fémből és kerámiából rakja össze a készüléket, ám míg az előd esetében kijött egy kizárólag kerámiából készült különleges változat, ebből egyelőre nem terveznek ilyet. Mindenesetre most már a hátlap egy rész kerámiából van a fém helyett, így a telefon támogatni tudja a szabványos, Qi-alapú vezetéknélküli töltést.

A legjobb, hogy mindezért a Xiaomi az iPhone X árának felét kéri el: Kínában körülbelül 529 dollárnyi helyi pénzegységet kell lettenni érte. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy hozzánk mikor és milyen árban érkezik meg.

