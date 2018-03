A kamerával verheti el csúnyán az Apple-t és a Samsungot a Huawei

A párizsi Grand Palais, a Nagy Palota 240 méter hosszú és 45 méter magas, az 1900-as Világkiállításra építették. A Champs-Élysées sugárútnál található a lélegzetelállító épület, amelyet Európa legnagyobb üvegplafonja fedi. Ilyen impozáns környezetben mutatta be a világ három legnagyobb mobilgyártója közül az egyik, a kínai Huawei az új csúcskészülékeit. Az alapján, ami elhangzott, a riválisok egyelőre szaladhatnak utánuk, főként, ami a kamerát illeti. Igen, az Apple is az iPhone-nal.

Az Apple, a Samsung és a Huawei versenye évről évre élesebb, ami a csúcskészülékeket illeti, nem csoda, hogy a gyártók sorra próbálják lenyűgözni a világot a körítéssel is. Nem volt ez másképp a Huawei 2018-as P-sorozatának párizsi bemutatóján, ahol már-már tényleg szürreálisan magasztos környezetben rántották le a leplet az újdonságok előtt. Akár kellemetlen is lehetett volna a körítés, ha a végén csalódva távozik a közönség, erről viszont szó sem volt - sőt.

Fotózásban bivalyerős

A széria nagyobbik tagja, az igazi nagyágyú P20 Pro a világ első okostelefonja, amelyet tripla hátlapi kamerával szereltek fel, továbbra is együttműködésben a Leicával. Egy 40 MP-es színes, egy 20 MP-es monokróm és egy 8 MP-es teleobjektív szenzorból áll a képalkotó rendszer az üveg hátlapon.

A P20 Pro új Leica lencséi háromszoros optikai és akár ötszörös hybrid nagyításra képesek, így a távoli képek készítésében is elképesztő eredményre képesek. A Mate 10 Próban megismert mesterséges intelligencia még nagyobb szerepet vállal a jó képek elkészítésében, segíti többek közt a környezetnek és a fotózott tárgyaknak megfelelő fény- és színbeállítások kiválasztását, A kamera 19 különböző helyzetet és tárgyat képes felismerni, emellett előre megjósolja a mozgó fotócélpontok útját, az intelligens képstabilizátor pedig nem engedi bemozdulni a képet, így állvány nélkül is kiváló képek készíthetők, akár éjjel is. A P20 Pro a mobilpiac legfényérzékenyebb készüléke.

Az új P széria kisebbik tagjának, a P20-nak a hátlapján két új Leica kamera – egy 12 MP-es színes és egy 20 MP-es monokróm szenzor – található, melyek segítik a készüléket a fényképezésben gyengébb fényviszonyok között is. Mindkét készüléket egy 24 megapixeles előlapi kamerával szerelte fel a gyártó. A kiváló minőségű szelfik készítését a mesterséges intelligencia által támogatott szépítő, valamint a 3D portré megvilágítási mód is támogatja, így a bemutató szerint természetes bőrtónusú, az arc legapróbb, finom kontúrjait is kiemelő, valódi 3D fényhatású portrék készíthetők. Mindkét új csúcskészülékkel szuperlassú 960 fps videofelvételek készíthetők.

A független és megbízható DxOMark fotós tesztportál szerint a P20 Pro és a P20 brutálisan a mezőny fölött van, nagyságrendekkel veri a legnagyobb riválisokat is, minden körülmények között sokkal jobb fotókat készít.

Kecses forma, nem rontja el a szenzorsziget

A készülékek új generációs Huawei 2.0 FullView kijelzője (5.8 hüvelyk a P20, 6.1 hüvelyk a P20 Pro esetében) ultravékony kávával és pompás kijelző-készüléktest aránnyal érkezik. Az iPhone X-nél megismert szenzorsziget jelen meg a készülék tetején, de sokkal kisebb, ezáltal kétoldalt több információ fér el, elég csak megemlíteni az akkumulátor százalékos állapotát, amelyet az iPhone-ból sokan hiányolnak. Emellett szoftveresen könnyedén beállítható, hogy a felső sáv fekete legyen, ezzel elérhető az az illúzió is, mintha nem lenne ott a kis sziget, erről a felhasználó dönthet. Az előlapok alján lévő ujjlenyomat-leolvasó szenzor, amellyel navigálni is lehet, nem az egyetlen lehetőség a gyors képernyőzár-feloldásra, a gyártó szerint a saját arcfelismerőjük, 0,6 másodperc alatt dolgozik a sötétben is, és sokkal gyorsabb, mint az iPhone X vagy a Samsung Galaxy S9. Hogy ez mennyire valós, azt természetesen csak alapos teszt után lehet majd megmondani.

Gyors és biztonságos

A Huawei P20 és P20 Próba a legújabb EMUI 8.1 felhasználói felület került, amely a legfrissebb Androidra épül. A Huawei legújabb, legerősebb saját processzora hajtja a telefonokat, a Kirin 970. A Smart Screen funkció két alkalmazás egyidejű futtatását is biztosítja intelligens osztott képernyő használatával. A P20 sorozat tagjai – a TÜV által tanúsított – SuperCharge gyorstöltési technológiával érkeznek: a P20 Pro 4000 mAh-es, a P20 pedig 3400 mAh-es akkumulátorral. A mesterséges intelligencia által vezérelt akkumulátorkezelő rendszer intelligensen csoportosítja a forrásokat az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében, ahogy azt már korábbi csúcskészülékeknél is láthattuk a Huaweitől a 2016 végi Mate 9 megjelenése óta.

A P20 éjfekete, holdfény kék, aranyló rózsaszín, míg a P20 Pro éjfekete, holdfény kék, alkonyat lila színekben lesz elérhető. Az alkonyat lila verzió kifejezetten különleges megvalósítást kapott. A felületére érkező fény visszaverődik, és fokozatos színváltozást eredményez.A készülékek Magyarországon március végétől lesznek elérhetőek, a pontos dátumról és az árakról várhatóan a napokban tájékoztat majd a hazai Huawei. Külföldön a P20 Pro ára 899, a P20 649 eurós árral kerül forgalomba kártyafüggetlenül. Magyarországra a P20 4GB RAM + 128 GB ROM, a P20 Pro 6GB RAM + 128 GB ROM tárhellyel érkezik.

Mindkét telefon brutálisan erős, az IP67 szabvány szerint vízálló P20 Pro pedig az exkluzív erősségeivel főként feladja a leckét a riválisoknak, a nyertesei persze ennek a harcnak is a vásárlók lehetnek, főleg, ha a vállalat tartja jó szokását, és csak teljesítményben akarja megverni a többieket, nem az árak felfelé tolásában.