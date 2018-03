Új Logitech M238 Fan Collection egerek érkeznek a foci-vébére

A Logitech bemutatta az M238 Fan Collection vezeték nélküli egereit, melyek a labdarúgó-világbajnokság esélyes csapatainak színeiben pompáznak.

Az egerek segítenek a szurkolóknak, hogy a munkahelyükön is egyértelművé tegyék, kinek is szurkolnak. Az egerek Németország, Anglia, Portugália, Argentína, Franciaország, Spanyolország, vagy Brazília színeiben kapható – magyar mintázat érthető módon sajnos nem szerepel a kínálatban.

A Logitech Fan Collection egerek kényelmesek, könnyen szállíthatóak és egy feltöltéssel akár 12 hónapot is bírnak. Windows, Mac, Chrome OS és Linux rendszerekkel is működnek, a mellékelt USB vevőegységgel akár 10 méterről is.

Az egerek várhatóan áprilistól lesznek elérhetőek 24.99 eurós ajánlott kiskereskedelmi áron.

