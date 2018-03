Több gyártó is felfüggeszti az önvezető autók tesztelését

Egyelőre nem tudni, mikor folytatódnak az önvezető autók tesztelései a múlt heti arizonai halálos baleset után.

Miután az Uber önvezető autója a múlt héten halálos balesetet okozott, több gyártó is arról számolt be, hogy egy időre felfüggeszti a teszteléseket. Most éppen az Nvidia jelentette, hogy minden tesztelést beszüntet New Jersey-ben, Kaliforniában, Németországban és Japánban. Az Nvidia ugyebár nem autógyártó, azonban az önvezető autókban használt hardveres platformot fejleszti, és többek között az Uber autójában is ez dolgozott.

"A baleset igazán tragikus volt. Ez emlékeztet mindenkit arra, hogy mennyire összetett és nehéz kivitelezni egy ilyen technológiát, és hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel és óvatossággal kell megközelíteni a tesztelést. Végső soron az önvezető autók majd biztonságosabbak lesznek az emberi vezetőknél, úgyhogy tovább kell finomítanunk és fejlesztenünk ezt a technikát" - szól az Nvidia közleménye, melyben bejelentették, hogy egy időre felfüggesztik a tesztelést.

Nem sokkal később a Toyota is bejelentette, hogy hasonlóképpen cselekszik, és minden országban és városban szünetelteti az önvezető autók tesztelését. A japán gyártó szerint az önvezető autókban ülő tesztpilóták (mert hogy ilyeneknek bizony kell lenniük) túl nagy lelki nyomással néznek most szembe a tragédia után.

Természetesen maga az Uber sem folytatja a tesztelést, és Arizona állam egyébként teljesen le is tiltotta a vállalatot erről a tevékenységről "határozatlan ideig". Mindenesetre az Nvidia a héten fogja megrendezni San Jose-ban az új konferenciáját, ahol valószínűleg hallunk arról, hogy a frissebb hardverek segítségével hogyan lesznek elkerülhetőek az ilyen tragikus esetek, és talán az Ubernek is lesz lehetősége beszélni jövőbeli terveiről.

