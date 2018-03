Most eldől: Dancsó Péter vagy Pamkutya viccesebb?

A pénteki Telekom Videós Gálán elválik, hogy humor kategóriában kik visznek haza díjat. Két nagy esélyes is van, az egyikük a Pamkutya-formáció, a másikuk pedig Dancsó Péter. Harcuk persze nem előzmények nélküli.

Pamkutya az élre tört, letaszítva Dancsót, aki végül visszaült a trónra

Fej-fej mellett szerezte feliratkozóit a magyar videósok két ismert YouTube-csatornája, Dancsó Péter Videómániája és a Pamkutya. Történetünk tavaly augusztusban, egy fülledt pénteki napon kezdődik, 4-én. Aznap debütált legújabb humoros videójával a Pamkutya-csatorna testvérpárja.

Ebben gyorshajtókkal szemben fellépő rendőrök munkáját dolgozzák fel viccesen, az ismert sláger, a Despacito dallamára.

És igen, ez a két tényező, tehát a magyar rendőri munka ostorozása és az agyonhallgatott szám teljesen és tökéletesen elegendő volt ahhoz, hogy a bulira készülő, de még otthon netező magyarok tömegeit megszólítsa. Videójuk rövid időn belül nagy siker lett.

A történet másik szereplője Dancsó Péter. Az előzmények ismerete pedig azért volt fontos, mert a Pamkutya-fiúk ugyan addig is népszerűek voltak, de Magyarország legtöbb - főként magyar - feliratkozóját Dancsó Péter Videómánia nevű YouTube-csatornája tudhatta magáénak.

Dancsó Péter 30 éves videós.

Eleinte a humoros filmkritikákkal, filmbemutatókkal foglalkozó videói tették ismertté. Később pedig általában véve az internetes mémek bemutatása, parodizálása lett az irány. Ami mindvégig elkísérte, az az évről évre humorával együtt csiszolódó frizurája volt, ami bárhogy is nézett ki, tinik százezrei rajongták. Péter szórakoztat, és ezzel széles közönséget ér el, sőt, erre külön Dancsó-kultuszt épített, amit dancsicskái, vagyis a rajongói szolgálnak ki, mindez újabb gagként funkcionál. Legnépszerűbb videóját már 2,8 milliószor játszották le.

Igen ám, és ezen a ponton tértjünk vissza történetünkhöz, melyben ezen az augusztus 31-én a Pamkutya-duó feliratkozóinak száma beérte, majd le is hagyta Dancsó Péter Videománia nevű csatornájának feliratkozóit. Vagyis a testvérpár átvette a vezetést. Nem kicsit. Hanem nagyon. Nem kellett sok idő, csak hónapok kitartó és kemény munkája, mire Dancsó Péter január 24-én visszaülhetett a trónra, mert beérte és le is hagyta a Pamkutya-formációt, sőt, azóta már a 800 ezer követőt is behúzta.

És möst jön a gála

A Telekom Videós Gálán rajtuk kívül még három jelölt van. Kérdés, hogy a vegyes szereplőgárdájú csatorna vagy két szintén humoros, de alapvetően kisebb ismertségű youtuber viszi-e haza a díjat.

A Szerinted? csatorna összehozza a magyar YouTube legjavát. 2017 szeptemberi indulása igazi bombasiker volt, népszerűségük azóta is töretlen. Videóikban általában 5 YouTubert jelenítenek meg, akik különböző szórakoztató és érdekes feladatokat oldanak meg vagy próbálnak ki. Legnépszerűbb videójuk a „YOUTUBEREK VS. RETRO KLIPEK", ahol a videósoknak a 90-es évek klippjeinek pontos megjelenési évét kellett megtippelniük. Emellett nagy sikert aratott a „YOUTUBEREK VS. OLCSÓ ÉS DRÁGA TERMÉKEK" és a „YOUTUBEREK VS. DISNEY ZENÉK" is.

Ábel von Müllert ikonikus napszemüvegéről bárki felismeri. Mindig is óriási YouTube fogyasztó volt, ennek hatására 2014-ben végre ő is belevágott a videózásba, azóta pedig jellegzetes vágási technikájával és viccekben gazdag videóival örvendezteti nézőit. Sajátos montázs-sorozatai a legnépszerűbb videó közé tartoznak. Emellett beszélgetős tartalmakat is készít, melyek szintén sikeresek a nézők körében. 2017-ben VIDEÓ 1 NÉZŐMMEL! és az EZT KAPTAM 19. SZÜLINAPOMRA lettek az említett típus legnézettebb videói.

Zsozeatya 2013-ban indította el csatornáját, és ha nem aratott volna vele bombasikert, a színész szakma biztosan örömmel fogadta volna, amire videóiban nyújtott alakításai a szolgálnak bizonyítékul. Különleges karakterét, Mösziő Zsizit annyira sikeresen formálta meg, hogy a tavalyi év egyik legnézettebb videója lett a csatornán. Hatalmas sikereket ért el 2017-ben ezen kívül a Zsozeatya | Despacito, A Trafi És A Speiz Húsvéti Versmondó is. A csatorna tartalmai sokszínűek, megtalálható rajta gameplay, vlog és bemutató is, átívelő elemük pedig az egyedi humor.

Mi ajánljuk

Nem jutott a TOP5-be, de ajánljuk olvasóink és a Gála szervezőinek figyelmébe az ART Bite formációt. Csaba és Olivér hétről hétre hozzák el szellemesebbnél szellemesebb formában a világ híreit és sit-com formában illusztrálják is azt. Reméljük, a srácok jövőre már bekerülnek a TOP 5-be. Íme egy videójuk:

De a klip-stílus paródiák között is sikerült maradandót alkotniuk, elég csak megnézni ezt a Gucci Gang paródiát. Érdemes odafigyelni a szövegre, ugyanis kifejezetten karcos és kritikus a YouTube-fogyasztókkal szemben.