5 szuper kütyü, amit minden horgász imádna

Itt a tavasz, dagadnak a halak, hiszen a jó idő hatására elkezdtek végre üzemszerűen táplálkozni. Ilyenkor megszaporodnak a horgászok is a vízpartokon, akiknek végre már nem kell szembeszállniuk a fagyhalállal, ha szeretnék órákon át áztatni a damilt, és végül otthonukba távozni a vacsorának valóval.

Bár a horgászatról nem elsősorban a kütyük jutnak eszünkbe, azért ma már rengeteg olyan elektronikai termék van, amely megkönnyíti, kényelmesebbé vagy élvezetesebbé teszi a potykák, csukák, süllők vagy compók becserkészését. Ezek közül választottunk ki ötöt, amelyet tényleg jó szívvel ajánlunk mindenkinek, akár saját használatra, akár ajándékba.

A felderítés fontos: halradar

Ma már rengeteg különféle méretű, teljesítményű halradar elérhető. Az általunk kiválasztott Lucky Laker a sokoldalú, könnyen kezelhető és olcsóbb darabok közé tartozik. A termék lelke a képen is látható „labda”, amely tartalmazza a szonárt, és egy WiFi adaptert. Tehát csak be kell juttatni a vízbe (értelemszerűen a legegyszerűbb mindezt horgászbottal végrehajtani, és a zsinór végére erősíteni), majd végigvontatni. A szonár alsó részébe épített jeladó hanghullámok segítségével térképezi fel a medret, a visszakapott jelet kódolja, melyet a vezeték nélküli kapcsolat segítségével azonnal továbbít iOS vagy Androidos telefonra. A kapott adatok, hogy milyen a meder, hol helyezkednek el az akadók, hol vannak a halak és milyen mélységben, így tehát a mobilunk kijelzőjén jelennek meg. A használathoz nem kell mást tenni, mint letölteni a szükséges alkalmazást és párosítani a két eszközt. A hatótávolsága elérheti a 100 métert is, és akár 45 méter mély vízben is bevethető, akkumulátora pedig öt órányi folyamatos működésre elegendő energia elraktározását szavatolja.

A termék honlapja itt érhető el.

Varázsfülhallgató

A vízparti ücsörgést sokszor jól esik feldobni rádió vagy zenehallgatással. A bibi csak az, hogy ha bekapcsolunk egy külső hangszórós eszközt, akkor az elriaszthatja a halakat. A fej- és fülhallgató pedig kizárja a külvilág zajait. Például lemaradhatunk arról is, ha valaki hangosan segítségért óbégat, mert egy kapitális példány viszi a felszerelését, vagy szimplán ittasan beleesett a vízbe. De már erre is van megoldás, mégpedig a csontrezgéses „fülhallgató”.

Ennek különlegessége, hogy nem a fülbe vagy fülre kell tenni, hanem a hallószerv közelébe. E masinák ugyanis a koponyacsontot rezegtetik meg, amelyek innen közvetlenül tevődnek át a belső fülre. Így ugyanúgy kiváltják az idegi ingerületet, mint a légvezetéssel, azaz a dobhártyán keresztül ide jutó hangok. E régóta ismert megoldás előnye, hogy a fül tehát szabadon marad, így a külvilág zajai továbbra is akadálytalanul eljutnak a fülbe. Az tény, hogy az ilyen eszközök nem produkálnak olyan jó hangminőséget, mint a hagyományos társaik. De amikor valaki a Körkapcsolást, vagy a Rádiókabarét hallgatja, és egyébként is a vízre figyel elsősorban, akkor ez édesmindegy. Az általunk javasolt Audio Bone csontrezgéses fejhallgató ráadásul tökéletesen vízálló, ami a parton, stégen vagy egy csónakban nem megvetendő tulajdonság.

Még több információ az Audio Bone csontrezgéses fejhallgatóról.

A strapafon

A horgászat nem kisasszonysport: az ember óhatatlanul is koszos lesz a végére, összemaszatolja magát a csalival, az etetőanyaggal, a halnyálkával, ráadásul állandóan vizes minden, és arról még nem is beszéltünk, hogy sokszor a sárral is meg kell küzdeni. Ez nem olyan környezet, ahova a csili-vili, szexi, ám kényes okostelefonokat szánták a mérnökök. Sokkal inkább az a vidék, ahol végre előmerészkedhetnek a strapafonok, és bizonyíthatják, hogy van helyük a piacon.

Így például az Evolveo Strongphone G2, amely ellenáll az ütéseknek, a pornak, és a víznek is akár fél órán át. A készülék támogatja a nagy-sebességű 4G/LTE hálózatok használatát, teljesítménye pedig a négymagos Mediatek rendszerchipnek és a 2 GB memóriának köszönhetően megfelelően nagy. 4,7 inches HD kijelzőjét strapabíró Gorilla Glass 3 üveg borítja, Android 7.0 Nougat operációs rendszert futtat, és 3000 mAh akkumulátorral látták el. Rendelkezik egy 13 megapixeles Sony kamerával, tehát a telefonnal még a zsákmány is lefotózható, levideózható.

Még több információ az Evolveo Strongphone G2 telefonról.

Energia a zsebben

Annyira egyszerű beszerezni egy jó, strapabíró powerbankot, azaz hordozható akkumulátort, hogy egy ilyenről dőreség lemondani, ha az ember kirándulni, sátorozni, kempingezni, bicikli-túrázni vagy horgászni indul.

A lítium-ion Xtorm Xtreme 9000 mindent tud, ami ma manapság egy ilyen eszköztől elvárható. 9000 mAh tárolókapacitása elég arra, hogy ha csurig van energiával, akkor egymás után több telefont, fényképezőgépet vagy GPS eszközt is feltöltsön. Kellően kompakt (9,1 x 6,5 x 2,25 cm) és súlya csupán húsz dekagramm. A robusztus készülékházon a víz és a por nem szivároghat át, és az ütéseknek is ellenáll. A töltés a szokásos módon USB kábelen keresztül történik, amely megtalálható a csomagolásban. Az Xtorm Xtreme 9000 nem egy csicsás dizájnmodell. Nincsenek extra funkciói, különleges tulajdonságai, de amire kitalálták, arra tökéletes.

Elkészíteni a fogást!

A végére egy különleges masinát hagytunk, ami nem a halak kifogására szolgál, hanem a már megszerzett zsákmány elkészítésére. A 650 watt teljesítményű Klastein Flintstone ugyanis egy otthoni füstölő, amely elektromos árammal működik, tehát használatához nincs szükség se nyílt lángra, se fára, se más gyúlékony anyagra.

A négy, egyenként 40 x 30 cm méretű füstölőrács hasznos lehet a szalonna, tofu darabok vagy saját kolbász-kreációk füstöléséhez. A kicsi és nagy csepegtetőtál összegyűjti a kondenzált vizet és a lecsepegő zsírt, megkönnyítve ekként a készülék tisztítását. A Flintstone a felső részen található vezérlőpanel segítségével irányítható. Itt állíthatók be a fokok és a percek, vagyis a füstölési hőmérséklet és a kívánt füstölési idő. A füstölőben lévő ételt az ajtón elhelyezkedő ablakon keresztül figyelhető meg, anélkül, hogy a meleg és a füst eltávozna.

Még több információ a Klarstein Flintstone füstölőről.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!