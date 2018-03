Százezer alá ment a Palystation VR ára

A Sony Interactive Entertainment bejelentette, hogy 2018. március 29-től a PlayStation VR, PlayStation Camera csomag a jelenlegi 134 990 forintnál kedvezőbben, mindössze 99 990 forintért (a gyártó által javasolt fogyasztói ár) kapható a boltokban.

A 2016. októberi indulás óta a PS VR-ra közel játék és egyéb szórakoztató tartalom jelent meg világszerte, köszönhetően a SIE Worldwide Studios-nak és számos külső játékfejlesztőnek. A platform játékfelhozatala hamarosan olyan címekkel bővül, mint a Blood & Truth, WipEout Omega Collection, Firewall Zero Hour (SIE WWS), The Persistence (Firesprite Ltd), Star Child (Playful Corp), Eden Tomorrow (Soul Pix), Rick and Morty: Virtual Rick-ality (Adult Swim Games), Smash Hit Plunder (Triangular Pixels).

Mindemellett olyan VR tartalmak is elérhetők lesznek, mint a Virry Safari: Wild Encounters (Fountain Digital) és a CoolpaintrVR (Sngular).

