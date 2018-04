Robot és magyar innováció a készségfejlesztő játékok között

Húsvétkor főleg a legkisebbek kapnak ajándékot. Játéktesztelő youtuberünk videóiból megmutatjuk, mik voltak az idei tavaszi szezon, főleg kicsiknek szóló, a térézékelésben és számolásban segítő készségfejlesztő, de mégis szórakoztató játékai. Van, ami még egy felnőttet is próbára tesz...

Játékteszt Dávid, egy gyerekjátékokra szakosodott youtuber. Videóiban színes-szagos-hangos játékokat mutat be gyerekeknek könnyen fogyasztható, szórakoztató formában. De nem kevés felnőtt is követi játéktesztjeit, mert azokban mindig hangsúlyozza, kinek ajánlja és kinek nem,

sőt, kiemeli a legfontosabb tudnivalókat is, amire a csemeték biztonsága miatt figyelni kell.

De milyen hangja van a krokodilnak?

A Melissa & Doug sorozatból három fatáblás játékot is tesztelt a videós. Ennek egyik darabjánál az állatkerti állatkerti állatokat kell a megfelelő helyre tenni a kirakós táblán és ha ügyes volt a csemete, akkor hallani fogja az állatok saját hangját. Nyolc hangeffekt és a kirakóval azonos, színes képek segítik a játékot.

A játék kb. 3 500 Forintért kapható.

Fontos tudni, hogy a játék fényérzékelős, ezért érdemes a puzzle darabokkal világos szobában, vagy a szabadban, nappali fény mellett játszani. Ez a nyolc darabból álló puzzle fejleszti a gyermek hallását és párosító-képességét, bár Dávid joggal teszi fel a kérdést, hogy vajon milyen hangja van a krokodilnak, amit a játék fejlesztői ügyesen el is találtak.

A készségfejlesztő sorozat egy másik darabja a mágneses számolós labirintus. Itt az a feladat, hogy megtöltsék az állatok kosarát a megfelelő számú almával a mágikus mágneses varázspálca segítségével. Számolást és közben kézügyességet is fejleszt a játék, hiszen, ahogy a videóban is látszik, sokszor a srácok is elhagynak egy-egy mágneses golyót.

Ára hasonló az előzőhöz, hiszen kb. 3 500 Forintért kapható.

Ráadásul a mágneses labirintusban húzva az almákat, fejlődik a kisgyerek finom motorikus és színfelismerő képessége, és számolási készsége. Szerencsére a golyók, vagyis almák nem tudnak kiesni a táblából, mert átlátszó műanyag lappal van lefedve a játék, így pedig lenyelni sem lehet őket. De még a varázspálca is a táblához van rögzítve, tehát nem lehet elhagyni, így kiválóan alkalmas játék hosszú utazás során. A játék 3 éves kortól ajánlott játék.

Ez a térérzékelést fejlesztő játék még egy felnőttet is próbára tesz

Az Smart Egg Okostojás tulajdonképpen egy ördöglakat és egy zárt labirintus szerelemgyereke. Vagy másként egy 3D labirintus, amely Zagyvai András építész ötlete alapján született és Sipos Tibor terméktervező mérnök fejlesztette tovább. Több kísérletezés után nyerte el jelenlegi formáját és szerkezetét, de ma már Amerikában, Hollandiában és a Távol-Keleten is odavannak érte. A játék egyébként áll egy tojásból, egy pálcából, egy bejárati nyílásból, a belső útból, amit meg kell tenni és egy kijárati nyílásból, amíg el kell jutni.

A készségfejlesztő játék ára 2 500 Forint körül van, de nehézségi szinttől és mérettől függően ez változhat.

Szerencsére nincs felesleges útszakasz vagy zsákutca, még sem annyira könnyű, cserébe jó időre leköt bárkit. A feladat pedig pofonegyszerű, be kell helyezni a rudat a tojás tetejébe, majd végig kell csak vezetni azt a belső úton és kihúzni az alján. Többféle fokozat is van, a második nehézségi szintet YouTube-videósunk, Dávid már el is rontotta. Fejleszti a háromdimenziós memóriát és a finom motorikus mozgást is.

Gigaorbottá építhető és még számolni is megtanít

A Pocket Robo Morphert elsősorban fiúknak ajánljuk, de nyilván láynok sincsenek kizárva, ha robotokkal van kedvük játszani. A játék lényege, hogy át kell alakítani a Pocket Morphersek-et számokból járművekké. Mindegyik szám más és más járgánnyá alakítható. Össze kell csak gyűjteni őket és máris összeépíthetők egybe, egy nagy, gigarobottá. Az ár 1 db termékre vonatkozik.

Egy darab ára ugyan csak 1 000 Forint, 10 darab esetén viszont már nem elhanyagolható az összeg.

