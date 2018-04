A Samsung Galaxy S6 sem kap többé frissítéseket

Most már biztosan nem érkezik meg az Android 8.0 a mobilra.

Tavaly ősszel még az a pletyka járta, hogy a 2015 áprilisában piacra dobott Samsung Galaxy S6 és Galaxy S6 edge mobilokra megérkezhet az Android 8.0 is, ez igazán kedves gesztus lett volna a mobilgyártótól. Most most biztosra kijelenthető, hogy ez nem fog megtörténni, sőt: innentől kezdve már androidos biztonsági javításokat sem kapnak a kérdéses mobilok.

A készülékek támogatásának a megszűnését az Android Police egyik írója szúrta ki a Samsung webhelyén. A komplett Galaxy S6 termékcsaládból már csak a Galaxy S6 Active és a Galaxy S6 edge+ találhatóak meg a patchelt termékek listáján, ám ezek hónapokkal a Galaxy S6 és Galaxy S6 edge után kerültek piacra, így a készülékek tulajdonosai várhatóan már csak pár hónapig számíthatnak a biztonsági frissítések megérkezésére.

Kapcsolódó érdekesség, hogy szinte pontosan egy hónappal ezelőtt több megfizethető Galaxy támogatását is megszüntette a Samsung, bár ezzel párhuzamosan új készülékekkel bővült a havonta vagy negyedévente patcheket kapó eszközeinek köre.

