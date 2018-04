Olyan tok is népszerű a híres gyártónál, amelyhez még nincs is telefon

A svéd Krusell első negyedéves jelentésében a két legjobban keresett típus iPhone, a 7. helyen viszont olyan telefon van, amelyet még nem is lehet kapni.

A Krusell top10-es listát adott ki azokról a modellekről, amelyekhez a legtöbb tokot adták el az első negyedévben. A svéd cég ügyvezető igazgatója, Ulf Sandberg kiemeli, hogy a lista 7. helyén a Huawei P20-as típus van, vagyis olyan telefontokra adtak le rengeteg előrendelést, amely még csak a múlt héten jelent meg,a bemutatón az Origo is ott volt. Vagyis, hatalmas várakozások előzték meg a Huawei idei csúcsmodelljének (egész pontosan csúcsmodelljeinek) a megjelenését a tartozékok piacán is. Magyarországon is még csak az előrendelés zajlik, április közepén foghatják majd kézbe a mobilokat a vásárlók.

A lista első helyén nem az iPhone X van egyébként, hanem az iPhone 8,

ez persze nem meglepő, ez lett a legolcsóbb a cupertinói vállalat tavaly ősszel bemutatott telefonjai között.

Összességében három iPhone, három Samsung és három Huawei is van a top 10-es listán, negyedik gyártóként a Sony Mobile-nak sikerült felkerülnie rá. Ulf Sandberg azt jósolja, hogy a következő negyedévben a Huawei P Széria további modelljei is felverekszik magukat a top10-es listára és a Sony február végén, Barcelonában bemutatott XZ2-szériája is versenyben lesz.A Krusellt 1991-ben alapították, minőségi bőrtokjairól ismert a gyártó, hat kontinensen és több mint 50 országban kereskednek. A top 10-es lista az első negyedévben a következő: