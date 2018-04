Több mint 15 százalékkal nőtt a Huawei bevétele 2017-ben

Több mint 15 százalékkal, 603,6 milliárd kínai jüanra (92,5 milliárd dollár ) nőtt a Huawei Technologies éves árbevétele 2017-ben az előző évihez képest. A most közzétett, auditált pénzügyi jelentés szerint a kínai vállalat nettó profitja tavaly mintegy harmadával (28,1 százalék) volt magasabb az előző évinél, és elérte a 47,5 milliárd kínai jüant (7,3 milliárd dollár). A Huawei legdinamikusabban fejlődő részlege 2017-ben a vállalati divízió volt, melyet szorosan követ a fogyasztói üzletág, amely globálisan mintegy 153 millió darab okostelefont értékesített. A vállalat a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztési tevékenységére, amelyre az elmúlt évtizedben közel 61 milliárd dollárt fordított.

A Huawei 2017-es mérlege alapján a cég távközlési üzletága érte el a legmagasabb, 297,8 milliárd kínai jüan (45,7 milliárd dollár) árbevételt, ami 2,5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az üzletág elsősorban a globális telekommunikációs szolgáltatókat segíti meglévő hálózati eszközeik teljesítményének minél jobb kihasználásában, valamint a video, az IoT (dolgok internete) és a felhő alapú számítástechnika piacon rejlő lehetőségek megragadásában.

A legnagyobb növekedést a Huawei vállalati divíziója könyvelhette el: az üzletág árbevétele tavaly több mint 35 százalékkal 54,9 milliárd kínai jüanra (8,4 milliárd dollár) emelkedett. A vállalati divízió olyan területeken erősítette az innovációs tevékenységét, mint a felhő, a Big Data, a Campus-hálózatok, az adatközpontok, vagy a Dolgok Internete, valamint számos különböző iparág számára tette elérhetővé termékeinek és szolgáltatásainak kiterjedt alkalmazását.

A vállalat fogyasztói üzletága, a Huawei és a Honor márkája is jó eredményeket hozott tavaly, ami gyors növekedéshez vezetett az okostelefonok piacán. Az üzletág – a Honor-t is beleértve – több mint 153 millió okostelefont szállított le a 2017-es évben, amellyel 237,2 milliárd kínai jüan (36,4 milliárd dollár) bevételt jelentett, egyharmaddal többet (31,9 százalék), mint az azt megelőző évben.

A Huawei 2017-ben létrehozta Cloud Business, azaz felhő üzletágát, amely több mint 50 megoldást, valamint 14 kategóriában összesen 99 felhő alapú szolgáltatást indított el. A gyártó szintén tavaly mutatta be Üzleti Intelligencia (EI) platformját is, és közel 2000 felhő szolgáltató-partnerrel létesített kapcsolatot.

A lehetőségek és a kihívások minden eddiginél gyorsabban tűnnek fel, amivel csak úgy tudunk lépést tartani, ha nyitottak vagyunk a folyamatos fejlődésre és innovációra

- mondta Ken Hu, a Huawei soros vezérigazgatója. Az elkövetkezendő 10 évben a vállalat tovább növeli a kutatás-fejlesztésre szánt források mértékét, ami 10 milliárd dolláros ráfordítást jelent évről-évre. "Folytatni fogjuk a nyitott platformú együttműködéseinket, felhívjuk a figyelmet a legnagyobb tehetségekre és forrásokat biztosítunk az innovatív kutatásokhoz. Szeretnénk, ha minden iparág jobban kihasználhatná a digitalizáció és az intelligens technológia előnyeit."

Ken Hu szerint a 2018-ban az olyan feltörekvő technológiák, mint a Dolgok Internete (Internet of Things), a felhő-alapú számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a következő generációs mobilhálózatok, azaz az 5G széles körben is alkalmazottá válnak majd. "A Huawei továbbra is a technológiai fejlesztés és a digitális üzleti átalakulás élvonalában kíván maradni. A célunk az, hogy elvigyük a digitalizációt minden emberhez, minden otthonba és minden szervezethez, hogy egy teljesen összekapcsolt, intelligens világot építsünk." – tette hozzá.