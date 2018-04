Csak jövőre érkezik az új Mac Pro

Ezt maga az Apple árulta el a termékfrissítésre váró ügyfeleknek.

Ugyan a többség tudatában az Apple fogyasztóelektronikai cégként él, ám a vállalat számítógépeit időtlen idők óta használják professzionális tartalomgyártásra. A zeneiparban dolgozók például elsősorban iMac egybegépeket vásárolnak a hangstúdiókba, míg a videoszerkesztéssel profi szinten foglalkozók a cég messze legerősebb számítógépcsaládját, a Mac Pro asztali gépeket preferálják.

Ehhez képest az Apple pont a Mac Pro gépeket nem frissíti rendszeresen, a jelenleg kapható modellt még 2013-ban jelentette be, de ténylegesen csak 2014-ben sikerült piacra dobnia. Ugyan a kukaformája miatt kritizált termék továbbra is bivalyerős, de azért most már felmerült a filmgyártó körökben, hogy nem ártana aktualizálni egy kicsit a hardverét.

A különleges vásárlóközönség érdekeit figyelembe véve az Apple most rendkívül szokatlan lépést téve közölte, hogy

idén nem fog frissülni a Mac Pro, jövőre érkezik majd a következő generációs modell.

Az információ fényében a bivalyerős és méregdrága munkagépek beszerzésén gondolkodó cégek eldönthetik, hogy mit és mikor vásárolnak, megéri-e várniuk az új generációs gépre. Emellett az Apple tisztázta, hogy a jövőre érkező Mac Pro az elvártnak megfelelően moduláris lesz, azaz utólagosan erősebbre cserélhetőek vagy bővíthetőek lesznek benne a főbb komponensek.

Végül szintén jó hír, hogy a cégen belül alakult egy új koordinációs csapat: a Pro Workflow Team folyamatos kommunikációt biztosít a Mac Pro hardverét tervező mérnöki csapat és a macOS fejlesztői között, plusz tartja a kapcsolatot a gépen tipikusan használt alkalmazások fejlesztőivel és felhasználóival.

A koordináció célja, hogy a piacra kerülésének napjától fogva problémamentesen működtethető legyen az új Mac Pro, remek teljesítménnyel fussanak rajta a különleges optimalizációkat igénylő alkalmazások.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!