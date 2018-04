Csökkent az App Store kínálata

Így is maradt bő kétmillió szoftver az Apple boltjában.

Olvasóink jókora tábora valószínűleg emlékszik még a mobilos alkalmazásboltok több éven keresztül elhúzódott számháborújára, ami során mindenki azzal fényezte a maga telefonos platformját, hogy mennyi alkalmazás található épp az áruházában. A téma már jó ideje nincs terítéken: az iOS és az Android életképességét nem kell bizonygatni, a Windows Phone halott, plusz a fogyasztók is rájöttek, hogy kevés gyakorlati jelentősége van ezeknek a számoknak.

Az AppFigures analitikai cégnek ettől függetlenül most sikerül néhány érdekes statisztikával előállnia. A mérései alapján a története során először zsugorodott az Apple App Store, az előző évhez képest 2017 végére mínusz 100 ezerrel 2,1 millióra csökkent a benne található appok mennyisége.

Az AppFigures szerint ez több tényezőnek is köszönhető: az Apple tavaly kidobta az áruházból a 64 bites verzióval nem rendelkező alkalmazásokat, plusz általánosságban véve is komoly hangsúlyt fektetett a haszontalan, esetleg nem megfelelően működő szoftverek törlésére. Ezzel párhuzamosan tavaly csak 755 ezer új alkalmazás jelent meg az áruházban, a csúcsot jelentő 2016-ban bő 1 millió appot küldtek be a fejlesztők.

Ezzel szemben a Google Play Áruház mágnesként vonzotta az appokat: a fejlesztők csak tavaly 1,5 millió appot küldtek a boltba (ami éves szinten 17 százalékos növekedés), így tavaly 3,7 millióra nőtt a programbolt kínálata.

További érdekesség, hogy App Store-ban és a Play Áruházban egyaránt megtalálható alkalmazások aránya csupán 8,5 százalék: 450 ezer app érhető el mindkét platformon, míg 1,6 millió csak iOS-en használható, és 3,2 millió darab Android-exkluzív.

Az eredetileg csak az egyik platformra kiadott, majd utólag a másikra is elérhetővé tett appok esetében jól látszik, hogy a fejlesztők elsőként tipikusan az Apple eszközeit veszik célba a szoftvereikkel: tavaly az iOS-ről Androidra portolt programok száma olyan 17 ezer volt, míg az Androidról iOS-re portoltaké 7500.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!