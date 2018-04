Már a Facebookon is megmutathatjuk, hogy Fidesz-szavazók vagyunk

A 888.hu Facebook-oldala tegnap létrehozott egy Facebook-profilképkeretet, amelyben az azt alkalmazó felhasználó a Fidesz és Orbán Viktor melletti szavazás fontosságára tudja felhívni a figyelmet. A 888.hu által kreált kereten belül az „Orbánra szavazok" felirat jelenik meg a profilkép alján és egy Fidesz-embléma. A hivatkozást a Ripost Facebook-oldala is megosztotta. A hasonló keretek egyre elterjedtebbek és népszerűbbek az egész világon.

A 888.hu a jobboldali szavazók számára tegnap létrehozott egy Facebook-profilképkeretet, amely alkalmazása esetén megjelenik egy Fidesz-embléma és az „Orbánra szavazok" felírat a profilkép alján.

Íme a bejegyzés:

A Ripost is közzétette Facebook-oldalán a 888.hu bejegyzését, így a Ripost-olvasók számára is megnyílt a lehetőség, hogy kinyilvánítsák jobboldaliságukat.

Az utóbbi időben nagyon népszerűek lettek a Facebookon elérhető profilképkeret-változtatási lehetőségek. Mivel egyre több időt töltünk a közösségi oldalon, és egyre több kapcsolatot lényegében csak a Facebookon keresztül tartunk fent, ez egy kiváló lehetőség, egyértelmű üzenet a valami melletti kiállásra, illetve a valamire történő figyelemfelhívásra.

Kezdetben lehetőség volt bármelyik ország zászlaját kitennünk a profilképünkre, de a kifejezetten magyar vonatkozású keretek is népszerűek voltak az elmúlt időszakban: emlékezzünk csak vissza a 2016-os Olimpia alatt is volt lehetőségük a magyar szurkolóknak egy Rio 2016-os profilképkeretet beállítani, ami kiegészült egy magyar zászlóval is.

De a március 15-i nemzeti ünnepen lehetett kokárdát tenni a profilképünk jobb sarkába. Amit szintén sokan használtak, nagyon népszerű volt.

A 888.hu most elkészítette a fideszesek profilképkeretét, így bárki felhívhatja a figyelmet a holnapi választáson a jobboldalra leadandó szavazatára.

Ja, tényleg, az ugyanaz.

Szóval, hajrá! Mutassuk meg, hogy sokan vagyunk!