Megjött a vörös iPhone 8 és 8 Plus

Április 10-től rendelhetőek, nem kér felárat értük az Apple.

A vasárnapi pletykáknak megfelelően hétfő délután az Apple bejelentette az iPhone 8 és iPhone 8 Plus mobiljainak különleges kiadását. A vörös borítású PRODUCT(RED) modellek világszerte 2018. április 10-től kezdve rendelhetőek elő, és pont ugyanannyiba kerülnek majd, mint a készülékek normál változatai. Ettől függetlenül ez eladásaikból származó bevétel egy részét a (RED) nevű szervezet kapja meg adományként.

„A (RED) kezdeményezéssel vállalt partnerségünk tizenegy éve során olyan HIV- és AIDS-ellenes programokat támogattunk, amelyek tanácsadással, teszteléssel és a HIV-vírus anyáról magzatra való átterjedését megakadályozó gyógyszerekkel segítik a betegség visszaszorítását. Eddig több mint 160 millió dollárt gyűjtöttünk erre a célra (RED) termékeink eladásából. Minden vásárlás közelebb visz egy AIDS-mentes nemzedékhez" – olvasható az Apple webhelyén.

A tavalyi vörös iPhone 7 és iPhone 7 Plus modellek körülbelül fél évig voltak elérhetőek, az Apple várhatóan idén is a következő generációs iPhone modellek bemutatásáig fogja forgalmazni a különleges modelleket. A kritikákra válaszul a most bejelentett PRODUCT(RED) mobilok fekete előlapot kaptak, a tavalyi fehér előlapos modellek valamiért nem nyerték el az internet népének a tetszését.

