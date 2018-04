Bluetooth-hangszórókkal újított az IKEA

Furcsán retrós hatást keltenek az Eneby modellek.

Az IKEA mostanra levetkőzte az olcsó bútorokat áruló bolthálózat imázsát, a legkülönfélébb kellékek és csip-csup apróságok forgalmazása mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a saját elektronikai termékek készítésére. A kezdeményezés eddigi talán legérdekesebb gyümölcsét a vezeték nélküli töltőkkel ellátott bútorai jelentették, de a cég most megkezdte az első vezeték nélküli hangfalainak forgalmazását is.

A termékcsalád az Eneby nevet kapta, és kétféle modell létezik belőle: a kisebbik 20×20 centiméteres, a nagyobbik pedig 30×30 centiméteres. Fekete és fehér borításokkal is elérhetőek, az előlapjukon lévő szövetborítású keret pedig esztétikai megfontolásból vagy tisztítási igény esetén könnyen eltávolítható.

A két modell nem csak méretben különbözik egymástól: a kisebbikbe egy 1 hüvelykes tweeter és egy 3,2 hüvelykes woofer került, míg a nagyobbikba ugyanez a tweeter mellé két 4 hüvelykes woofert tettek a mérnökök. Három tekerő van az eszközökön, a hangerő mellett a basszus és a magas hangok is szabályozhatóak.

A hangfalakhoz szimultán akár nyolc Bluetooth-os eszköz is párosítható, plusz figyelmességből került rájuk egy 3,5 mm-es hangbemenetet is, így kábelen keresztül is működtethetőek.

Sajnos az Enebyk akkus üzemidejével nem dicsekedett az IKEA, csupán annyi biztos, hogy a kisebbik akár 8 órán keresztül is bírhatja szusszal, már amennyiben megtalálható benne a 20 euróért külön árult extra akku is.

Az áraknál tartva a kisebbik hangfal 50 euróba, míg a nagyobbik 80 euróba kerül, olyan 16 és 25 ezer forintokról van szó.

