Ingyen hívhatják egész Európát a Vodafone előfizetői

A Vodafone ma bejelentette, hogy magyarországi előfizetőik mostantól egész Európában ingyenesen telefonálhatnak, küldhetnek SMS-t és MMS-t a megfelelő díjcsomagot választva.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a roaming díjak eltörlése csak az első lépés volt, hiszen ezzel a percdíjak és az üzenetküldési díjak ugyanúgy megmaradnak, ők most azonban ténylegesen ingyenessé teszik mindezt, ráadásul nemcsak az Európai Unió 27 országában, hanem azon kívül még 6 európai országban is.

Új Red csomagok

Mindehhez persze a Vodafone Red előfizetésre lesz szükségünk, azonban ennek a belépő szintjét, a Red S-t most csökkentett áron már havi 7990 forintért megkaphatjuk. Carra Anita, a Vodafone Magyarország lakossági üzletágának vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy habár napjainkban egyre inkább az adatkommunikáció fontossága dominál, azért nem feledkeznek meg azon ügyfeleikről sem, akiknek továbbra is nagyon fontos a hanghívás.

De, ha már az adatkommunikáció került szóba, akkor az új díjcsomagok az alábbi módon alakulnak:

Red S - 1GB adatforgalom, 7990 forint

Red M - 4GB adatforgalom, 9990 forint

Red L - 10GB adatforgalom, 12 990 forint

Red Infinity+ - korlátlan adatforgalom, 15 990 forint

Fontos megjegyezni, hogy mindegyik adatkerete teljes egészében lehasználható az Európai Unión belül, és minden Red-csomagban benne van a Vodafone Pass szolgáltatás is, melynek keretén belül a következő alkalmazásaink nem fogyasztanak adatforgalmat:

Facebook

Facebook Messenger

Instagram

Twitter

Snapchat

Pinterest

Viber

WhatsApp

Az Európai Unión kívüli országok Az új Vodafone Red díjcsomagokkal az Európai Unió 26 tagországán kívül a következő országokba telefonálhatunk ingyenesen: - Izland

- Lichtenstein

- Norvégia

- Svájc

- Monaco

- Törökország

Felfrissültek az alap- és a fiataloknak szánt csomagok is

Megújultak a Vodafone hagyományosabb, Go névre keresztelt tarifacsomagjai is, melyek mostantól Go S, Go M és Go L néven futnak, alkalmazkodva a Rednél már bevezetett logikusan hangzó nevezéktanhoz. A Go S és a Go M már 2GB adatforgalmat kínál, míg a Go L-nél már kifejezetten tisztességes 10GB-ot kapunk, és mindegyik tartalmazza a fentebb már említett Vodafone Pass szolgáltatást is. A lebeszélhető időmennyiség, illetve a hálózaton belül ingyenesség és az SMS-ek száma csomagtól függően változik.

A vállalat ezen kívül bejelentette, hogy megújul a kifejezetten 25 éven aluliaknak szóló, határozott idejű szerződés mellé igénybe vehető Vodafone You ajánlat is. Itt a legfontosabb újítás, hogy egy évben egyszer, összesen 30 napra igénybe vehetjük a Vodafone Világ Napijegyet, ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban úgy használhatjuk Amerika, Afrika és Ázsia partnerhálózatain az előfizetést (beleértve az adatforgalmat), mintha itthon lennénk.

Ráadásul ide is érkezett két új Vodafone Pass csomag, mégpedig díjmentesen. A Navigate Pass segítségével az Apple Maps és a Waze, a Music Pass segítségével pedig a Deezer, a Spotify, a ClassFM, az Apple Music, a Tidal és a SoundCloud alkalmazások nem terhelik az adatkeretünket.

