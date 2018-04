Megújul a Gmail webes felülete

Funkcionális újításokat is kap a levelező.

Meglepően keveset változott az elmúlt 14 évben a Gmail webes felülete, a Google lassan és fokozatosan vezette be a kisebb ráncfelvarrásokat és funkciókat. Ez teljesen rendben van, hiszen egy abszolút funkcionális jellegű szolgáltatásról van szó, amely legfontosabb tulajdonsága, hogy meg kell felelnie a céljának.

A Gmail felületének utolsó jelentős újratervezését 2011-ben ejtette meg a Google, akkor kapta meg a nagyrészt jelenleg is látható stílusát. Most kiderült, hogy a következő hetekben bemutatkozik a következő jelentős felületfrissítés, amelyet még a tavaly márciusi Cloud Next '17 konferencián lengetett be a keresőcég. A fenti illusztrációs képet is akkor hozta nyilvánosságra a Google, de nem világos, hogy a végleges kinézet mennyire fog hasonlítani a grafikára.

A ráncfelvarrás során a Google nem csak új köntöst ad a Gmailre, de új és hasznos funkciókat is bevezet majd.

A talán legtöbb felhasználó számára hasznos újításnak a számos levelezőprogramban már régóta elérhető szundi (snooze) mód ígérkezik, a segítségével átmenetileg elrejthetőek azok a levelek, amelyekkel csak valamikor később szeretnénk foglalkozni. Emellett az okos válasz lehetőség is jól jöhet, ez egyszerű sablonválaszokat ajánl fel a beérkezett levelek szövege alapján, így nem kell újból és újból begépelni a pár szavas reakciókat.

Végül a levelek okos csoportosítása is érdekesnek tűnik, ez megpróbálja majd csoportokba szedni az azonos tematikájú leveleket. Ennek az elődje már évek óta megtalálható a Gmailben, azonban a jelenlegi szisztéma csak a közösségi, promóciós, továbbá a frissítésekkel és a fórumokkal kapcsolatos leveleket próbálja kiemelni a bejövő levelek mappából.

Az új rendszer ennél elvileg sokkal okosabb és rugalmasabb lesz.

Mint említettük, az újratervezett Gmail szabadon tesztelhető előzetese a következő hetekben válhat elérhetővé, magánszemélyek és cégek egyaránt korai hozzáférést szerezhetnek majd a felülethez.

