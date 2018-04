Fizetős verziót kaphat a Facebook

Mark Zuckerberg szerint mindig lesz ingyenes verzió a szolgáltatásból.

Az elmúlt évek egyik kiirthatatlan kattintásvadász címe és álhíre a „Fizetőssé válik a Facebook" volt: akárhányszor sütötték el az álhírportálok, mindig gigantikus olvasottságot hozott nekik. Mark Zuckerbergnek eddig rendkívül egyértelmű álláspontja volt a kérdésben, amelyet pont az álhírek miatt már évekkel ezelőtt ki is írtak a Facebook bejelentkezési oldalára. A szöveg szerint a szolgáltatás „Ingyenes, és az is marad".

Most egy kicsit változott a Facebook hivatalos álláspontja. Mint valószínűleg sokan hallottak róla, kedden és szerdán Mark Zuckerberg eskü alatt tanúskodott az Egyesült Államok képviselőházában, a honatyák elsősorban a vállalat adatkezelési praktikáira kívántak fényt deríteni. Tapasztalatlansága ellenére Zuckerberg egész jól állta a sarat a meghallgatásokon, és bár a képviselőknek néhányszor sikerült sarokba szorítaniuk, de általánosságban véve nem tudták rábírni arra, hogy például az üzleti érdekeivel ellentétes ígéreteket tegyen.

Ettől függetlenül érdekes, hogy Mark Zuckerberg most már nem tartja teljesen kizártnak a fizetős Facebook létrehozását. Orrin Hatch szenátor emlékeztette a Facebook alapítóját arra, hogy egy 2010-es találkozásuk alkalmával magabiztosan állította, miszerint a Facebook mindig is ingyenes marad. A szenátor kérdése azt volt, hogy továbbra is fenntartja-e az álláspontot.

Igen, szenátor. A Facebooknak mindig is lesz ingyenesen használható verziója. A célunk az, hogy világszerte megpróbáljunk segíteni a kapcsolattartásban, és ezáltal közelebb hozzuk egymáshoz az embereket. Ennek a megvalósítása érdekében nélkülözhetetlennek tartjuk egy olyan szolgáltatás nyújtását, amelynek a használatát bárki megengedheti magának

– nyilatkozta a Zuckerberg.

A kérdés természetesen a Facebook adatgyűjtése kapcsán merült fel, hiszen a szenátor szerint ha fizetős lenne a Facebook, akkor reklámok helyett a felhasználók finanszírozhatnák a működését.

A Facebook adatvédelmi problémainak az a forrása, hogy a hirdetők képesek indirekt módon felhasználni a közösségi hálózat által begyűjtött adatokat, hogy hatékonyan megcélozhassák az üzeneteikkel a kívánt célközönséget.

A fizetős Facebook esetén ez a probléma elvileg nem állna fenn, hiszen hirdetők nem tudnák a saját céljaikra fordítani a szolgáltatást, például célzott hirdetésekkel formálni a szavazópolgárok politikai véleményét.

Érzésünk szerint Mark Zuckerberg elsősorban csak csontként dobta oda a fizetős Facebook ötletét a képviselőháznak. Az előfizetéses rendszer bevezetése a Facebook működése miatt meglepően komplex feladatnak bizonyulhatna, ráadásul akik hajlandóak lennének fizetni a reklámmentesítésért, azok pont a szolgáltatás fizetőképes felhasználóinak a táborába tartoznak.

Ha ők kiesnek a hirdetők látóköréből, akkor általánosságban véve csökkenhet a Facebook reklámfelületeinek az értéke.

