Maguktól törlődő levelekkel újít a Gmail

Néhány héten belül a Google leleplezi majd a Gmail teljesen újratervezett felületét. Az eddiginél szellősebb és modernebb kinézet mellett funkcionális újításokat is kap a szolgáltatás, például átmenetileg elrejthetőek lesznek a levelek, továbbá megpróbálja majd intelligensen csoportosítani az e-maileket.

A The Verge valamilyen úton-módon hozzáférést szerzett a jelenleg privát tesztelés alatt álló felülethez, így sikerült lerántania a leplet egy eddig ismeretlen újdonságáról is: az új Gmail támogatni fogja az önmegsemmisítős leveleket, bár ez a funkció feltehetően csak akkor lesz elérhető, ha a levél címzettje is Gmailt használ.

Amennyiben a felhasználók aktiválják a bizalmas módot, akkor megadhatják a levél automatikus törlésének az idejét, továbbá beállíthatják, hogy a levelet csak egy SMS-ben kapott kód bepötyögése után tudja megnyitni a címzett.

A megnyitáshoz szükséges kódot a Google generálja és küldi ki a címzettnek, egyéni jelszó beállítására nem nyílik majd lehetőség.

További érdekesség, hogy a bizalmas módú leveleket a címzettek nem tudják továbbítani egy másik e-mail címre, továbbá a böngészőjük megpróbálja majd megakadályozni a levél szövegének vágólapra másolását és kinyomtatását.

Persze erősen kérdéses, hogy mennyi értelme van a bizalmas módnak, hiszen a címzettek például képernyőképek vagy fotók készítésével is kimenthetik az e-mailekben kapott információkat.

Akár kontraproduktív is lehet a fejlesztés, hamis biztonságérzetet adhat a levelek íróinak.

