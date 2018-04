Áramhálózaton keresztül is lopható adat a PC-kről

Egyszerű módszert találtak a netre nem kapcsolt számítógépekről való adatlopásra.

Az állami hátterű hackercsoportok egyik nagy problémája, hogy miként lopjanak ki adatokat az olyan számítógépekről, amelyeket biztonsági okból nem csatlakoztattak az internetre. Nem világos, hogy a hírszerzések konkrétan milyen módszereket használnak, de többféle megoldás is létezik a gondra, a nyilvánvalóval kezdve akár egy beépített ember is kihozhatja a PC-kről az adatokat. Emellett ha sikerül kártevővel megfertőzni a számítógépeket, akkor például a hangszóróik emberi füllel nem hallható hangjaiba, a hűtőventilátoraik zajába, vagy éppen a merevlemezeik visszajelző LED-jeinek a villogásába is bekódolható lehet a kilopni kívánt információ. Az utóbbi három esetben persze kell valamiféle internetre vagy mobilhálózatra kapcsolt poloska, ami képes továbbítani a kémkedő félnek az adatokat.

Az izraeli Negevi Ben Gurion Egyetem kutatócsoportja most egy újabb érdekes megoldással állt elő: a kártevőjük képes a processzorterheltség változtatásával kiszivárogtatni a PC-ről az információkat. A terheltségüktől függően a processzorok fogyasztása széles skálán változik, így

a terheltség mesterséges változtatásával bekódolható a kilopni kívánt információ a számítógép áramfogyasztási mintájába.

Persze az információt csak úgy lehet megszerezni, ha a támadó félnek sikerül az áramhálózat egy megfelelő pontjába beépítenie egy fogyasztásmérő poloskát, ami képes értelmezni és továbbítani a számítógépen futó kártevő által bekódolt információkat. A PC és a poloska közti átviteli sebesség drámaian függ az áramhálózat topológiájától.

