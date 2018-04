Nem lehet netezni a Samsung mobiljával

Ráadásul még jó drága is a különleges okostelefon.

Jó ideje távol áll a kimondottan szokatlan telefonok tervezése a Samsungtól, azonban a cégnek most sikerült kiköszörülnie a csorbát. A Dél-Koreában most bejelentett Galaxy J2 Pro nagy érdekessége, hogy nem lehet vele internetezni: nem támogatja a 2G/3G/4G hálózatokon történő adatkommunikációt, továbbá a WiFi és a Bluetooth sem érhető el benne. Telefonálni és SMS-ezni lehet a telefonnal, továbbá feltehetően androidos alkalmazások is telepíthetőek rá, már ha a felhasználó letölti a kívánt program APK-ját, átmásolja a mobil háttértárára, majd manuálisan installálja a csomagot.

A Samsung magyarázata szerint a különleges telefont az olyan diákoknak szánják, akiket a szüleik legalább részben el kívánnak tüntetni a világhálóról, hogy a tanulásra koncentrálhassanak. Emellett az olyan idős polgároknak is ajánlják a készüléket, akik rettegnek az esetleges adatforgalmi díjaktól.

A Samsung Galaxy J2 Pro teljesen belépőkategóriás: 5 hüvelykes és 960×540 pixeles érintőkijelzőt, 5 / 8 megapixeles kamerákat, négymagos és 1,4 GHz-es processzort, 1,5 GB memóriát, továbbá 16 GB bővíthető háttértárat kapott.

Az összes megkötése ellenére olcsónak nem neveznénk a specifikusan a dél-koreai piacra szánt telefont: 199,100 wonba, azaz durván 47 ezer forintba kerül.

