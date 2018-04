Meglepetéssel készült a Vivicittára a Telekom

Egyedi, személyre szabott videó készül minden futónak

A Margitszigeten a Telekom a meglévő helyszíni szupergyors 4G hálózatán felül egy extra mobil bázisállomást is üzembe helyez, hogy - számolva a megnövekedett kapacitásigénnyel - biztosítsa a magas színvonalú, zavartalan mobil hang – és adatszolgáltatást futók és nézők tízezrei részére, valamint a technológiai hátteret a szervezők által használt elektronikus időmérő rendszer számára.

A Telekom megmutatja, hogyan emeli a digitalizáció új szintre a sport élményét is: a tavaly tesztelt és azóta továbbfejlesztett rendszernek köszönhetően az idén akár minden futó megkaphatja a saját futásáról készült egyedi, személyre szabott videót. A még ma is ritkaságszámba menő technológiai megoldással a futást robotkamerák és drónok rögzítik, a rajtszámhoz kapcsolt chip pedig abban segít, hogy a rendszer be tudja azonosítani a versenyzőket.

Az így készült felvételekből jön létre a futók személyre szabott videója, melyet a regisztrációkor megadott email címükre kapnak meg a versenyzők. A chippel nem rendelkező futók a toltsdfelelmennyel.telekom.hu oldalon futási adataik megadásával juthatnak hozzá a saját célba érésüket rögzítő videóhoz.

Tavaly a fővárosi futásra terjedt ki a rendszer, a 10 és 21 km-es távon teljesítőket lepték meg videóval, míg idén már a vidéki versenyek és a budapesti rövidebb távú versenyszámok résztvevőiről is készül videó, amely saját célba érkezésüket rögzíti. A továbbfejlesztett technológiának köszönhetően most a hosszú távokon indulók személyre szabott kisfilmjének egyedi tartalma is gazdagabb lesz.

Az akár 40 000 videó elkészítéséhez új motorral és a tavalyihoz képest a felhőben több mint kétszer annyi, azaz 1 000 processzorral fog dolgozni a rendszer. Javult a kamerák kivágási ideje és optikája is, amely képes igazodni az időjáráshoz. Mindemellett gyors és lassított felvételeket mixelnek a videóba az izgalmasabb látvány érdekében, a befutókat pedig egy helyett két kamerával rögzítik.

