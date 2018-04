Mi az a notch az okostelefonokon és miért ez a trend most?

Amikor már azt hittük, hogy sok újat a telefon dizájnban nem lehet mutatni, az Apple 2017 őszén, az iPhone X-szel kisebbfajta bombát robbantott, amely mára láthatóan megremegtette az egész iparágat. A készüléken jelent meg ugyanis elsőként az a formai elem, az úgynevezett notch, amelyet szinte minden vetélytárs őrületes tempóban kezdett lemásolni, így már jó pár gyártó rendelkezik ilyen notchos készülékkel.

A notch angol szó, amely bemetszést, bevágást jelent, és arra utal, hogy a kijelző megnövelése érdekében a felső kávát egy apró, szenzorokat tartalmazó sziget kivételével levágják. Itt kapnak tehát helyet az olyan fontos alkatrészek, mint a hangszóró, a fényérzékelő, a közelség érzékelő, a kontroll LED, valamint az előlapi kamera, amelyeket máshova egyszerűen nem lehetne beépíteni. Ez a kis terület a notch, amely azért szokatlan és furcsa megoldás, mert mióta világ a világ, ahhoz vagyunk szokva, hogy a telefon kijelzője egységesen téglalap alakú, ez a megoldás viszont egy konkáv sokszögű megjelenítőt eredményez.

Miért jó?

A notch révén nagyobbá válik a kijelző, viszont a növekedés olyan kicsi mértékű, hogy igazából nem oszt nem szoroz abból a szempontból, hogy mennyi tartalom megjelenítését teszi lehetővé. A dizájn és ezzel összefüggésben a státusszimbólum faktor sokkal fontosabb. Mivel a notch eddig csak a felső kategóriás készülékeken jelent meg, ezért azonnal lehet tudni, hogy amelyik telefonon feltűnik a „sziget”, az bizony egy felsőkategóriás mobil. Ezáltal pedig alkalmas arra, hogy tulajdonosának anyagi helyzetéről, társadalmi státuszáról is informálja a külvilágot. Nincs ezzel semmi gond egyébként, egy jó autó, márkás óra, ruhadarab vagy ékszer is szolgálhat ilyen célt.

Miért rossz?

Sokan pontosan a fent említett okok miatt kritizálják a notchot, illetve a notchcsal ellátott telefonokat. Azaz, hogy a funkcionalitás helyett a dizájn kerül a fókuszba. Ráadásul az Android operációs rendszert használó készülékeknél gyakran elő-előfordul, a sziget kifejezetten rossz hatással van a megjelenített tartalomra. Azaz megtöri a szöveget, bekavar az appstruktúrába, eltorzítja a képeket. Az ilyen problémákkal a gyártók is tisztában vannak, úgyhogy jelenleg is folynak a fejlesztések, hogy kiküszöböljék a hibákat, és találjanak neki olyan szerepet, amely funkcionálisan is új extrákat jelenthet.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!