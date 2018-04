Kártevőket lehet kerestetni az Intel videochipjeivel

Elsőként a Windows Defender támogatja majd az újdonságot.

Az Intel processzoraiban lapuló, idén januárban nyilvánosságra került Spectre és Meltdown sebezhetőségek ugyan nem rengették meg számottevően a cég termékeibe vetett bizalmat, viszont egyértelműen demonstrálták a vállalat számára, hogy az eddiginél többet kell tennie az ügyfelek biztonságának fokozása érdekében.

Az említett sebezhetőségeket mostanra szoftveres patchekkel sikerült többé-kevésbé hatástalanítani, továbbá az Intel következő generációs processzoraiban hardveres szinten is javításra kerülnek. Ezzel szerencsére nem ért véget a móka, az Intel most számos új szoftveres megoldást jelentett be annak érdekében, hogy a biztonsági szoftverek a jövőben hatékonyabban tudják majd végezni a munkájukat, azaz detektálni és hatástalanítani a kártevőket, megakadályozni az esetleges hardveres sebezhetőségek kihasználását.

A frissen bejelentett újítások összefoglaló neve Intel Threat Detection Technology.

A legérdekesebb újdonság, hogy a biztonsági szoftverek hamarosan képesek lesznek az Intel processzoraiba beágyazott HD Graphics vagy Iris grafikus vezérlőkkel átvizsgáltatni a rendszermemóriát, ezt Advanced Memory Scanning névre keresztelte a cég. A memória vizsgálata jelenleg akár 20 százalékos processzorterhelést is okozhat, a videochippel történő vizsgálat során olyan 2 százalékra esik a kihasználtság.

Az új módszerrel a felhasználók nem vesznek észre lassulást a vizsgálat futása közben, továbbá notebookok esetén papíron az akkus üzemidőre is pozitív hatással van a GPU által végzett vizsgálat.

A víruskeresési funkció elsőként a Windows Defenderben lesz elérhető a hónap végétől, de más antivírusok készítői is támogathatják az Advanced Memory Scanninget. Egyelőre nem világos, hogy a víruskeresés működőképes lesz-e akkor, ha dedikált videokártya is található a számítógépben, az Intel grafikus meghajtóját pedig nem telepítette a felhasználó.

Az Intel másik nagy újdonsága Advanced Platform Telemetry. Egyes biztonsági szoftverek az operációs rendszer alacsony szintű hardveres statisztikáit használják a szokatlan, potenciálisan még ismeretlen kártevők által okozott tevékenységek detektálására. Az Advanced Platform Telemetry funkcióval az Intel lehetőséget biztosít a processzorok belső metrikáihoz való hozzáférésre, így minden eddiginél hatékonyabban működhetnek majd a biztonsági szoftverek viselkedésalapú heurisztikái.

Az Intel Threat Detection Technology a Skylake és újabb architektúrát használó Intel processzorokon lesz elérhető, azaz a 2015 augusztusától piacra dobott termékek kompatibilisek vele.

