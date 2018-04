Mobilon keresztül is működik az ördögűzés

Egy 89 éves bíboros állt elő a meghökkentő felfedezéssel.

Ugyan statisztikai adatok nem érhetőek el, azonban a római katolikus egyház szerint ez elmúlt években folyamatosan nőtt az ördögűzésre igényt tartó hívek száma, így értelemszerűen szükség van a szertartást elvégezni tudók számának a növelésére is. A Reuters hírügynökség beszámolója alapján a római Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum egyetem a héten egy intenzív ördögűző-tanfolyamnak ad otthont, amelyen körülbelül kétszázan vesznek részt.

A tanfolyamon széleskörű képzésben részesülnek a résztvevők, így nem csak a szertartás végrehajtásának a módjáról kapnak tájékoztatást, hanem például a mentális betegségek és a démoni megszállottság megkülönböztetéséről is kioktatják őket. A képzés sikeres elvégzése csak a résztvevők egy részét jogosítja majd fel a szertartás elvégzésére, hiszen ördögűzést ténylegesen csak felszentelt papok hajthatnak végre, ráadásul vagy a püspökük jóváhagyásával, vagy különleges licenc birtokában. A kritériumoknak nem megfelelő személyek csak támogatást nyújthatnak a szertartást végző papnak.

A képzés azért került be a hírekbe, mert a 89 éves Ernest Simoni bíboros elárulta, hogy ő telefonon keresztül is hajlandó elvégezni a szertartást, ami elég meghökkentően hangzik. A képzésen előadást tartó bíboros bevallása szerint ilyenkor ugyanazt teszi, mint amit egy klasszikus ördögűzésen, csak nincs fizikailag jelen a helyiségben, hanem a telefonba olvassa be a szükséges imádságokat.

