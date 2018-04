Megvédené a Chrome felhasználóit a Microsoft

Telepíthető a Windows Defender bővítmény a böngészőbe.

Már évek óta az összes modern böngésző próbálja védeni a netezőket a kártevőket terjesztő, adathalászatot folytató, vagy egyéb módon gengszterkedő webhelyektől. Ez feketelistás módszerrel történik: adatbázisokba gyűjtik támadó weblapokat, a böngészők pedig ellenőrzik, hogy az éppen betölteni kívánt oldal rajta van-e a tiltólistán. Ha igen, akkor a böngésző nem hajlandó betölteni az oldalt, hacsak a felhasználó felül nem bírálja a tiltást.

A Microsoft állítása szerint a különböző böngészők jelentősen eltérő hatékonysággal képesek megvédeni a támadó webhelyekkel szemben a felhasználókat. Az NSS Labs méréseire hivatkozva a cég azt állítja, hogy a Chrome 87 százalékos, a Firefox 70 százalékos, míg a Microsoft Edge 99 százalékos hatékonysággal blokkolja a betöltésüket.

Éppen azért is a Microsoft most nagy csendben elérhetővé tette a saját blokkolási megoldását a Google Chrome-hoz, az ingyenes Windows Defender Browser Protection beépülő a Chrome Internetes Áruházból tölthető le. A telepítése után elvileg a Google böngészőjével netezők is ugyanazt a 99 százalékos védelmet élvezhetik, mint az Edge felhasználói.

Nem világos, hogy a Firefoxhoz telepíthető lesz-e a bővítmény.

