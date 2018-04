Csak függővé ne váljon ettől az ingyenes játéktól

Átmenetileg újból fizetés nélkül szerezhető be a Peggle.

A nagy játékkiadók és digitális játékboltok promóciós célból már évek óta osztogatnak ingyen játékokat a potenciális vásárlók megnyerésére, azonban ezek jobbára a klasszikus videojátékos közönségnek szólnak, a műfajukat tekintve az akció – autóverseny – stratégia vonalon mozognak.

Aktuális ajánlatával az EA Origin most ennél sokkal szélesebb közönséget próbál megszólítani, az On The House promóciójában újból a Peggle-t szerezhetik be az érdeklődők.

Ez egy abszolút casual játék: a képernyő tetejéről labdákat kell kilőni, a labda pattog a játéktér elemei között, a játékos célja a narancsszínű elemek eltüntetése. Pályánként csak tíz labda áll rendelkezésre, ám ha a kilőtt labda beleesik a képernyő alján mozgó gyűjtőbe, akkor újból ki lehet lőni. A Peggle másodlagos célja a minél magasabb pontszám szerzése.

A Peggle amilyen egyszerű, annnyira szórakoztató, ráadásul még addiktív is.

A játék beszerzéséhez csak egy ingyen regisztrálható EA Origin felhasználói fiókra van szükség. Ennek a létrehozása után telepíteni kell a számítógépre a szolgáltatás kliensprogramját, be kell jelentkezni a szoftverben, majd a Store → Free Games → On The House menüben örökre hozzárendelhető a felhasználói fiókhoz a Peggle.

