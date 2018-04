Itthon is kaphatóak a Casio sokkoló árú karórái

Az egymillió forint feletti árazáshoz talán nem elég erős a márkanév.

A világ egyik legismertebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő óramárkája egyértelműen a Casio, a cég most a pozitív megítélésére építve szeretne betörni a luxusórák piacára. A japán gyártó hazánkban is piacra dobta a prémium kategóriás G-Shock Exclusive termékcsaládját, mindegyik modell 1 millió forint feletti árcédulát kapott.

A G-Shock Exlusive sorozat (MTG és MRG) órák a cég saját, Japánban (Yamagatában) található gyárában készülnek. A manufaktúrában minden egy helyen történik: az öntőformák tervezéséről és gyártásától az alkatrészek öntésén át az áramkörlapok összeszereléséig. Ott készül a már hazánkban is kapható MRG-G2000CB-1ADR is, melynek javasolt fogyasztói ára 1.259.990 forint.

Az MR-G elsősorban a kiváló minőségű alapanyagoknak és a fejlett technológiának köszönhetően tűnik ki a G-Shock kollekció többi órája közül; az aprólékos és részlet gazdag kidolgozás révén pedig időtlen eleganciát sugároz. A fekete csúcsmodellen kívül több színváltozat is kapható, például a rozé-fekete árnyalatú MRG-G1000B-1A4DR valamint a fekete-ezüst MRG-G1000B-1ADR.

Minden G-Shock Exclusive modellt fényenergiával működő óraszerkezet hajt. Az óra tokja, valamint a szíja is titánból készül, mely rendkívül erős és ellenálló, ugyanakkor könnyű és antiallergén. A titán alkalmazásának köszönhetően ez az óra ellenáll a korrodálódásnak és sós vízben, akár könnyű búvárkodásra is gond nélkül használható. A 12 indexes számlapot zafír kristályüveg fedi, mely a mindennapi használat során is fokozottan karcálló.

Az MR-G rádiójel-vezérelt technológiát alkalmaz, ami sokkal pontosabb időkijelzést tesz lehetővé, az óra ugyanis rendszeres időközönként az atomórához szinkronizálja önmagát. „A rádiójellel nem lefedett területeken pedig a GPS funkció biztosítja a lehető legpontosabb időt. A modell praktikus kiegészítői között találjuk a teljesen automata LED-világítást, az ébresztőt, a világidő-kijelzést, valamint a naptárt és a stopper visszaszámlálót. Az MRG-G2000 sorozat a felsoroltakon kívül már Bluetooth kapcsolatra is képes az okostelefonokkal; ez a harmadik pillér a lehető legpontosabb idő kijelzése érdekében" – tette hozzá Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!