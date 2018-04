A világ legnagyobb felbontású tévéje megérkezett!

A minden év szeptemberében megrendezésre kerülő berlini IFA évtizedek óta a világ egyik legfontosabb és legnagyobb technológiai szakkiállítása. Az expó súlyát jól mutatja, hogy 2017-ben több, mint 1800 kiállító mutatta be 240 000 négyzetméteren termékeit, szolgáltatásait. Ez pedig olyan, mintha nyolcszor egymás mellé pakolnák a római Colosseumot, ezek mindegyikét csurig megtöltenék telefonokkal, tévékkel, kamerákkal, számítógépekkel, hangeszközökkel, és úgy általában olyan berendezésekkel, amelyek árammal működnek.

A vásár szervezői a IFA GPC 2018 konferencián bejelentették, hogy megkezdték a világ meghódítását, ugyanis amellett, hogy évekkel ezelőtt sikeresen beindították a távol-keleti országokra fókuszáló ázsiai testvéreseményt, és idén az USA-ban is megrendezésre kerül egy hasonló kiállítás. Ez pedig hatalmas előrelépés, hiszen mégiscsak egy németországi székhelyű vállalatról van szó, amely tradicionálisan jó kapcsolatot ápol az európai cégekkel, így ezek globális pozícióinak megerősítésében is segítséget nyújthat.

Túl az ezermilliárdon

Az IFA GPC konferencián ezen kívül a GfK piackutató cég is tartott többek között egy előadást, amelyből kiderült, hogy az előrejelzések szerint 2018-ban a fogyasztói elektronikai termékek, tehát mobilok, tabletek, viselhető eszközök, számítógépek, televíziók stb. piaca, azaz az eladott termékek értéke, átlépi a bűvös 1000 milliárd dolláros számot. Még soha az életben nem volt arra példa, hogy világszerte összesen ekkora értékben forgalmazzanak ilyen jellegű készülékeket, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat, úgyhogy az idei esztendő komoly mérföldkövet jelent.

Az is elhangzott, hogy 2018-ban továbbra is dominálni fognak az okostelefonok, hiszen ezekből várhatóan 2018-ban közel másfél milliárd darabot fognak értékesíteni, míg mondjuk televíziókból szűk negyedmilliárdot, számítógépekből pedig 300 milliót. Emellett szó esett arról is, hogy továbbra is Észak-Amerika, Kína és Európa a technológiai iparág motorja, hiszen ez a három régió felelős a komplett forgalom 70 százalékáért. Hiába jön fel tehát India, Latin-Amerika, Afrika, illetve a többi ázsiai ország, a jelentőségük továbbra is viszonylag kicsi.

Az új, feltörekvő területekkel kapcsolatban pedig azt emelte ki a GfK Jürgen Boyny, hogy a viselhető eszközök, illetve okos otthon megoldások még csak most kezdték meg térhódításukat, de a piacuk elképesztő ütemben nő. A hordozható termékekből 2018-ban várhatóan 32 százalékkal többet, 211 millió darabot adnak majd el, mint tavaly, összesen 28 milliárd dollár értékben.

A világ legnagyobb felbontású tévéje

Az eseményen bemutatták a világ legnagyobb felbontású televízióját, amely Európában a napokban kerül a boltokba. A Sharp által kifejlesztett és gyártott, 70 inches képátlójú Aquos LV-70X500E típusszámú termék 7680 x 4320 képpont megjelenítésére képes, azaz négyszer olyan részletes képet produkál, mint a jelenleg a csúcsnak számító 4K technológia.

A pixelek közvetlen közelről sem láthatóak, a tényleg megdöbbentően éles a kép. Viszont a mozgásmegjelenítés terén még kihívásokkal küzd a készülék, többször lehetett ugyanis akadozást, döccenést tapasztalni a működés során. A 8K televízió a LED LCD képalkotási eljárásra épül, tehát nem egy OLED modellről van szó. Az árában viszont hozza a legdurvább OLED tévék szintjét, hiszen 8000 euróba, azaz mintegy 2 500 000 forintba kerül, szemben a korábban kiszivárgott 11 000 eurós árral.

