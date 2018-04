Új mobilos böngészőt készített az Opera

Egykezes használatra tervezték a Touch alkalmazást.

Néhány nappal ezelőtt az Opera Software közölte, hogy most szerdán bemutat valami érdekeset, ráadásul sikerült teljes titokban tartania az újdonságot. Most megoldódott a rejtély: a cég leleplezte a vadiúj Opera Touch mobilos böngészőjét. A szoftver momentán csak Android (5.0+) rendszerű mobilokra telepíthető a Play Áruházból, de hamarosan lesz belőle iOS-es változat is.

Az Opera Touch érdekessége, hogy specifikusan egykezes használatra optimalizálták a felületét. Az alkalmazást megnyitva oldalirányú mozdulatokkal lehet váltogatni a Flow, a Kezdőlap és az Előzmények fülek között (az elsőre mindjárt visszatérünk), a kijelző alján lévő ikont nyomva tartva pedig előbukkan egy lebegő menü.

A lebegő menüben elhelyezett ikonok segítségével indítható el könnyen és gyorsan a QR-kódolvasó, aktiválható a keresőmező és a hangalapú keresés, továbbá itt lehet váltogatni a böngészőfülek között is. Weblapok böngészésekor a lebegő menüben érhetőek el a lap frissítése, a fül bezárása, továbbá a Flowba küldés funkciók is.

Egy kicsit szokni kell az Opera Touch használatát, de gyorsan bele lehet jönni.

A nagy kérdésre rátérve: mi az a Flow? A funkció segítségével a mobilos Opera Touch összepárosítható a számítógépes Opera böngészővel, majd a kettő alkalmazás között linkek és szöveges üzenetek küldözgethetőek át. Ehhez nem kell semmiféle felhasználói fiókot sem regisztrálni, a mobilos böngésző egy QR-kód beolvasásával párosítható össze a számítógépes társával.

Ez nagyon hasznos lehet, a felhasználók például jegyzeteket, elolvasandó cikkeket, megnézendő videókat küldhetnek át az egyik eszközükről a másikra. Ugyanez más szoftverekkel is megvalósítható már régóta, azonban a Flow használata esetén semelyik eszközre sem kell további alkalmzásokat telepíteni.

A Flow további kényelmi funkciója, hogy a böngészési előzményeket is szinkronizálja az eszközök közt.

