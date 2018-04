Sokkolóan keveset tudunk a routerek biztonságáról

Csak minden ötödik felhasználó változtatja meg a beállítófelület jelszavát.

Az internetre kötött eszközök biztonsága már régóta forró téma a médiában, azonban a hírportálok tipikusan csak az olyan esetekről tudósítanak, mikor a termékek gyártói nem tettek meg minden racionális lépést az eszközeik biztonságossá tétele érdekében. Ilyen például az, mikor egy vállalat routerei súlyos sebezhetőségeket tartalmaznak, vagy a netre kötött játékbabán vagy szexjátékon keresztül ismeretlenek kémkedhetnek.

Az már sokkal kevesebb figyelmet kap, hogy az internetre csatlakozó eszközök jelenlegi abszurdan rossz biztonsági helyzetéről részben a vásárlók tehetnek, például nem változtatják meg a routerük beállítófelületének és WiFi-hálózatának gyári jelszavait. A gyártók általában ugyanazokat a jelszavakat használják a termékeikben, így ha nem történik meg a jelszócsere, akkor illetéktelenek csatlakozhatnak fel a WiFi-hálózatra, továbbá megváltoztathatják a routerek beállításait.

A beállítások teljesen automatizált eszközökkel is megváltoztathatóak lehetnek az interneten keresztül.

Feltehetően senki sem szeretné, ha mondjuk valaki a WiFi-hálózatán keresztül követne el bűncselekményeket: kettőt lehet tippelni, hogy ezután kire fogják rárúgni az ajtót a rendőrök vagy a terrorelhárítók. A másik probléma, hogy a router beállításainak a manipulálásával kilophatóak lehetnek a webhelyeken használt bejelentkezési adatok is, továbbá kártevőkkel fertőzött webhelyekre irányíthatóak a felhasználók.

Milyen műveleteket végzett már a WiFi-routerén? (több válasz is megjelölhető) Frissítettem a szoftverét 14% Megváltoztattam a WiFi-hálózat nevét 18% Megváltoztattam az adminisztrátori jelszót 18% Megnéztem már, hogy milyen eszközök csatlakoznak a hálózatra 30% Megváltoztattam már a WiFi-hálózat jelszavát 31% A fentiek közül semelyiket sem tettem meg 51% Forrás: Broadband Genie

A Broadband Genie most végzett egy felmérést a WiFi routerek biztonsága kapcsán, ami még a vártnál is rémisztőbb képet fest. A 2205 felnőtt brit válaszadó 51 százaléka még az életben nem nyúlt hozzá a routeréhez, lényegében csak bedugta a kábeleket az eszközbe, és azóta úgy használja. A felük ráadásul nem is érti, hogy minek kellett volna bármit is állítgatni a routeren.

Miért nem élt semelyik lehetőséggel a fentiek közül? Nem értem, hogy miért kellett volna 48% Nem tudom, hogyan kell ezeket megtenni 34% Nem találtam érthető instrukciókat 6% Nem értem a szoftver működését 3% Egyéb 9% Forrás: Broadband Genie

A megkérdezettek csupán 31 százaléka módosította a WiFi-hálózat alapértelmezett jelszavát, a konfigurációs felület jelszavát pedig csak 18 százalék cserélte le. A router szoftverét 14 százalék frissítette, bár ezt az értéket valamilyen mértékben befolyásolja, hogy érkezett-e egyáltalán telepíthető frissítés az eszközhöz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!