Megújultak a Telenor feltöltős csomagjai

Több mobilnetet kaphatnak mostantól az ügyfelek.

A Telenor feltöltőkártyás ügyfeleinek körében is jellemző az okostelefonok előretörése és az adathasználat növekvése: a kártyás telenorosok havonta átlagosan körülbelül 300 MB mobiladatot forgalmaznak, és a fiataloknál egyértelműen a mobilnetezés dominál. A szolgáltató felmérései szerint amellett, hogy a kártyások szeretnék, hogy mobilköltéseik kiszámítatóak és előre kontrollálhatók legyenek, fontos igényük a rugalmasság is, vagyis hogy alkalmanként is legyen lehetőségük például mobiladat vásárlására, vagy a csomagok közti váltásra.

Ennek megfelelően a Telenor megújította feltöltőkártyás ajánlatait, és egyszerű, átlátható csomagokat kínál a három legtipikusabb használati igény mentén. Az új, Telenor Kártyás csomagok érkezésével a korábbi kártyás tarifáinak értékesítését lezárja, amivel a tarifaváltás folyamata is egyszerűbbé válik.

Azoknak, akik inkább telefonálnak: Telenor Kártyás alapcsomag

19 forintos belföldi perc- és SMS-díj, havidíj nélkül, amihez igény szerint bármikor vásárolhatók adatjegyek.

Akiknek a hívás és az adat is fontos: 2in1 S, M és L csomagok

A Telenor Kártyás alapcsomag mellé vásárolható, beépített hívást és adatot is tartalmazó 2in1 csomagok a korábbi kártyás tarifáknál több adatot tartalmaznak. Előnyük, hogy kedvezőbb árúak, mint a külön-külön megvásárolt adatjegyek és percek.

A 2in1 ajánlatok akkor vehetők igénybe, ha a kártyás egyenlegen rendelkezésre áll elegendő összeg.

A csomagok között a rugalmasság jegyében bármikor lehetséges váltani, és kiegészítő adatjegyeket is lehet hozzájuk vásárolni, ha a megnövelt mennyiségű beépített adat nem bizonyulna elegendőnek.

Adathasználóknak: Egyszeri és megújuló adatjegyek

Az adatjegyek mindkét esetben 200 MB, 500 MB, 1 GB és 3 GB méretben érhetők el, és kombinálhatók egymással:

Havi megújuló adatjegyek: Kényelmesen előre tervezhetők a mobilnetre szánt kiadások.

Egyszeri napi és heti adatjegyek: Ideálisak azoknak, akik változó intenzitással használnak adatot, vagy ha havi adatkeretüket szeretnék kiegészíteni.

