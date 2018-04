Tesztelhető a megújult Gmail

Hazánkban is aktiválható már a frissített felület.

Néhány nappal ezelőtt a Google megerősítette, hogy jelentős frissítésen fog átesni a Gmail webes felülete, ráadásul nem csak sminkelésről van szó, hanem új funkciókat is kapnak a felhasználók. Most szabadon tesztelhetővé vált a levelező új generációs kiadása, ehhez a postafiókba való belépés után csak a profilkép alatti fogaskerekes ikonra kell kattintani, majd a „Próbálja ki a megújult Gmailt" opciót kell választani. Akinek nem tetszik az új felület, az ugyanitt visszakapcsolhatja a régit.

Az új felületről már első pillantásra is megállapítható, hogy alapvető felépítésében keveset változott a korábbihoz képest. Újdonság, hogy a mappákat tartalmazó baloldali oldalsáv összecsukhatóvá vált, ilyenkor csak a mappák ikonjai jelennek meg, így jobb lesz a helykihasználás. Viszont elég nagy újdonság, hogy a képernyő jobboldalára kerül egy új oldalsáv, az ott lévő ikonokra kattintva webszolgáltatások tűzhetőek be a Gmail felülete mellé. Ennek köszönhetően új fül nyitása nélkül is használhatóak a Naptárhoz, a Keephez, vagy épp a Taskshoz hasonló webszolgáltatások. Nem csak a Google webappjai érhetőek el az oldalsávról, a + ikonra kattintva más cégek által készített appok is betűzhetőek a levelek mellé.

A leveleket listázó felületek az eddigieknek megfelelően többféle sűrűséggel is megjeleníthetőek, mindenki eldöntheti, hogy a három elérhető opció közül melyik a legszimpatikusabb. A legkevésbé sűrű elrendezés előnye, hogy ilyenkor a levelek csatolmányai is láthatóak, így a levelekbe való belépés nélkül is megnyithatók az állományok.

A leveleket listázó felület legfontosabb fejlesztése, hogy az egérmutatót a levelek felé víve megjelenik egy lebegő eszköztár, rajta az Archiválás, a Törlés, a Megjelölés olvasatlanként, továbbá a Halasztás funkcióval.

A halasztás (snooze) teljesen új a Gmailben: lehetővé teszi a kiválasztott levelek átmeneti elrejtését egy megadott időpontig. Ez akkor jöhet jól, ha valamilyen oknál fogva csak valamikor később foglalkoznánk az adott levelekkel, de nem szeretnénk megfeledkezni róluk. A megadott időpontban a levelek visszakerülnek a mappájukba.

Az elrejtett levelek mindig elérhetőek az „Elhalasztott" nevű baloldali mappában, ha esetleg meggondolnánk magunkat, és mégis idő előtt foglalkoznánk velük.

A fentieken túl, és persze az apró-cseprő változtatásoktól eltekintve az új Gmail számos funkcionális újdonságot is hoz majd, de a bejelentésük ellenére a Google egyelőre nem aktiválta ezeket az új felületen, vagy legalábbis Magyarországon nem.

Az efféle fejlesztések közé tartozik, hogy a Gmail rákérdezhet a néhány napja magukra hagyott leveleknél és levélváltásoknál arra, hogy szeretnénk-e végre válaszolni a levélre, vagy folytatnánk-e egy diskurzust. Emellett az okos válasz funkciónak sem láttuk még nyomát, ez pár szavas válaszokat képes ajánlani a levelekhez, hogy ne kelljen mindig begépelni ugyanazokat az egyszerű sablonválaszokat.

A levelező talán legérdekesebb újítása, hogy a Gmail rendszerén belül

önmegsemmisítős levelek is küldhetőek lesznek,

azaz megadhatjuk majd azt az időpontot, ami után az elküldött levelünk magától törlődik a címzett postaládájából.

A bizalmas levelek megnyitása SMS-ben kapott biztonsági kód megadásához is köthető lesz, ezt a kódot közvetlenül a Google küldi ki a címzett mobiljára. A normál levelektől eltérően a bizalmas e-mailek kézzel is bármikor visszavonhatóak a címzett postafiókjából.

