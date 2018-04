Bemutatkozott új Spectacles kameraszemüveg

Az első modell fő problémáit próbálta orvosolni benne a Snap.

Körülbelül másfél évvel ezelőtt a Snapchat szolgáltatás mögött álló Snap beszállt a hardveres piacra, az első terméke a kamerával kiegészített Spectacles szemüveg lett. A 129 dolláros kütyüt a fiataloknak szánta a cég: a szemüveggel 10 másodperces videók készíthetőek, amelyeket aztán a készítőik megoszthatnak a Snapchat mobilalkalmazáson keresztül. A Spectacles nagy bukás lett, világszerte csak 150 ezer darabot sikerült értékesíteni belőle, ráadásul a vásárlók bő fele egy hónap után befejezte a használatát.

A Snap már dolgozik a Spectacles igazi utódján, ám ez nem mostanában kerül majd piacra, így a cég addig is bejelentett egy frissített változatot a Spectacles-ből. Az „új" Spectacles az első generációs modell alapjaira épül, azonban a népszerű panaszokra válaszul számos módosítást végeztek rajta.

Hardverét tekintve négy fő újítást kapott az új modell: a vékonyabb dizájnnak köszönhetően könnyebben zsebre vágható, olyan 3-4× gyorsabban képes szinkronizálni a rögzített tartalmakat a viselőik mobiljaira, részlegesen vízálló, továbbá a dupla mikrofonnak köszönhetően érthetőbbek a videókban hallható beszélgetések.

Szoftveres újdonságok is akadnak az új Spectacles-ben: az eszközzel már sima fotók is készíthetőek (1642×1642 pixel felbontásban), továbbá 10 mellett már 20 és 30 másodperces videók is rögzíthetőek vele. A mozgóképek 1216×1216 pixelesek, így az előző modellel készített videókhoz képest 25%-kal magasabb felbontásúak.

Az újításokért cserébe az új Spectacles 20 dollárral drágább lett az első modellnél, 149 dollárt kér érte a vállalat. A termék forgalmazása első körben az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban és Franciaországban kezdődött meg.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!