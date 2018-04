Elhozta a gigabites mobilnetet a Vodafone

Élőben demonstrálta a Vodafone, hogy a legújabb hálózatukon már elérhető akár az 1 gigabit környéki sebesség is. Ez nagy előrelépés, és habár fundamentális változásokat majd az 5G fok hozni, a Vodafone által 4G+-nak nevezett technológia egy fontos lépcsőfok.

A Vodafone Magyarország egy misztikus kísérletre hívta el a sajtó munkatársait, melyről az esemény előtt semmi mást nem voltak hajlandóak közölni, minthogy a Samsunggal közösen most egy technológiai mérföldkövet fognak elérni. Persze, a témában jártasabban sejthették, hogy valamiféle adatátviteli újdonságról lesz, sokan arra számítottak, hogy a vállalat egy 5G-s hálózatot fog demonstrálni.

Végül valami hasonló történt, csak éppen a vállalat által már tavaly februárban bejelentett, majd Budapesten és Tatabányán el is indított 4G+ névre keresztelt hálózatot tolták el a falig a bemutatón azzal, hogy elérték a közel 1 gigabites letöltési sebességet. Érdemes megemlékezni arról is, hogy a Vodafone ígérete szerint ez a bizonyos 4G+ hamarosan rohamléptekben kezd majd el terjedni Magyarországon, leginkább a Balaton környéki és nagyobb vidéki városokban.

Az egészen elképesztő sebesség titka a vivőaggregáció nevű technológiában rejlik, mely lehetővé teszi több különálló frekvenciasáv összefogását, jelentősen növelve ezáltal a letöltési sebesség elméleti maximumát. Ahhoz, hogy ez érdemben működhessen, szükség van a 4X4-es MIMO (multiple

input, multiple output) technológiára is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy mind az adó, mind pedig a vevő oldalon több antenna van, amik egy azonos időben más információkat tudnak adni és venni.

A 4G+ alapját adó jelenlegi LTE-advanced szabvány lehetőséget teremt arra, hogy a MIMO technológiával akár 4-4 antennát kezeljen az állomás és a készülék is, megnégyszerezve ezáltal a letöltési sebesség elérhető elméleti maximumát. Ezen felül a Vodafone a korábban használt,

egy időben 6 bit átvitelére képes 64QAM moduláció helyett országosan bekapcsolta

az egy időben 8 bit átvitelére képes 256QAM modulációt, amely kódolási technológia

az arra alkalmas készülékeken.

És egy ilyen alkalmas készülék például a Samsung Galaxy S9 is, amivel élőben demózták ezt az egészet, de azért ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni két dolgot. Egyrészt a szobában felállított antennákat kizárólag arra egy telefonra koncentrálták, azt más nem használhatta, tehát így, a létező legideálisabb körülmények között sikerült elérni a közel 1 gigabitet (ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 900 és 940 megabit között ingázott a letöltési sebesség). Tehát a valóságban, amikor egy cellában sokan használják majd az adatátvitelt, nyilván esélyünk sem lesz ilyen sebesség elérésére, viszont a jelenlegi átlagos 150 megabites letöltési sebesség azért mindenképp feljebb srófolódhat.

A másik, hogy habár kétségtelenül nincs sok olyan telefon, ami jelenleg támogatna mindent, ami ehhez az egészhez szükséges (256-QAM, 4x4 MiMO, háromszoros vevőaggregáció) , azért nem a Galaxy S9 és S9+ teszi ki a teljes felhozatalt. Az viszont tény, hogy a Samsung nagyon jól áll a témában, hiszen tudomásunk szerint a tavalyi Galaxy S8 és S8+, a Galaxy Note 8 mindengyike támogatja ezeket, valamint felkerülhet a listára az LG V30, a Huawei Mate 10 és P20, a HTC U11, a Xiaomi Mi Mix 2S, és a Moto Z2 Force. Az iPhone-ok közül viszont például egyik sem képes még ilyesmire.

Ráfeküdtek az esportra

Természetesen a nagy sávszélesség remek dolog, amire számos mobilos alkalmazásnak szüksége van, és ami mindig több lehetőséget teremt a fejlesztők számára. Legalább olyan fontos azonban a késleltetés is, ami igazából majd az 5G megjelenésével kap fontos szerepet, hiszen ott lesz lehetőség szegmentálni - például, hogy egy eszköznek kisebb sávszélességre, de nagyon alacsony késleltetésre van szüksége, vagy sávszélességre és a késleltetés nem számít annyira (ez utóbbira remek példa a nagy felbontású videók streamelése).

Szerencsére a 4G+ azért tudott előrelépést hozni a késleltetésben is, ami a bemutató során 13-18 milliszekundum volt. Mindenesetre a Vodafone szerint ez, valamint leginkább majd az 5G elterjedése alaposan fel fogja kavarni az esportra is használt multiplayer játékok világát, úgyhogy ezzel a lendülettel el is kezdték támogatni a világ egyik legnagyobb esport szervezetét, az ESL-t.

A Vodafone az ESL-lel közösen több olyan kezdeményezést is támogatni fog, amely előmozdítja a diverzitást, valamint a nők részvételét a hagyományosan férfiak által dominált e-sport világában. A Vodafone idén májusban, a Sidney-ben megrendezésre kerülő IEM női e-sport versenyeinek prémium partnere lesz, és a világ vezető női e-sportolóival együttműködve világít rá a sportágban rejlő karrierlehetőségekre.

A Vodafone első körben az alábbi globális események kapcsán tölt be prémium partneri szerepet, melyek köre a jövőben további rendezvényekkel fog bővülni:

IEM Sydney – 2018. május, Ausztrália

ESL One Birmingham – 2018. május, Egyesült Királyság

ESL One Köln – 2018. július, Németország

