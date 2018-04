Ne adjon pénzt Mark Zuckerbergnek!

A Facebook még az alapítóját sem képes megvédeni a megszemélyesítéstől.

Az elmúlt hetekben a Facebook különféle illetékesei számos hivatalos meghallgatáson elmondták, hogy a közösségi hálózat mindent megtesz a felhasználók adatainak és jogainak védelme érdekében. Röviddel ezután a cég átvitt másfél milliárd nemzetközi felhasználót a dublini leánycégétől az amerikai kirendeltségéhez, hogy ne kelljen alkalmazni rájuk a május végén életbe lépő, kifejezetten szigorú Európai Uniós adatvédelmi szabályokat. Ez a tett látszólag éles kontrasztban áll a cég szóbeli fogadalmaival.

Az adatvédelmi aggályoknál tartva most kiderült, hogy a Facebook még a felsővezetőinek nyilvánvaló megszemélyesítését sem képes megakadályozni. A The New York Times beszámolója alapján a Facebookon és az Instagramon is folyamatosan visszaélnek többek közt Mark Zuckerberg és Sheryl Sandberg személyazonosságával, a kiadvány összesen 205 ilyen (mostanra törölt) kamu profilt azonosított a két szolgáltatásban.

Ezek közel felét bizonyítottan mások megkárosítására specializálódott csalók üzemeltették.

A csalók kamu profilokat hoznak létre többek közt Zuckerberg és Sandberg nevében, majd más felhasználóknak írogatnak, hogy nyertek a Facebook lottóján. Viszont a nyereményeik átvételéhez először pénzt vagy iTunes ajándékkártyás kódokat kell küldeniük.

A The New York Times számos áldozatot megszólaltatott, a 67 éves Gary Bernhardttól például három hónap leforgása alatt 1310 dollárt (339 ezer forintot) csalt ki egy kamu Zuckerberg.

A Facebook saját becslése szerint a felhasználói fiókok körülbelül 3 százaléka, olyan 60 millió személyesíthet meg másokat. Bevallása szerint a cég folyamatosan dolgozik azon, hogy ezeket a profilokat minél előbb sikerüljön detektálni és törölni.

