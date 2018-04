Megjött az első videó is, ezúttal Lara Croft tett rossz fát a tűzre.

Egy hónappal ezelőtt a Square Enix sajtósai arra engedtek következtetni, hogy leleplezik a következő Tomb Raider játékot. Ehhez képest egy rendkívül bosszantó fogással élve csak a játék nevét és a helyszínét árulták el, plusz a tényleges bejelentés napját erősítették meg.

Szerencsére most tényleg bemutatkozott a Shadow of the Tomb Raider. A sorozat rebootolása utáni harmadik játék Lara Croft eredettörténetének lezáró fejezete lesz, egy trilógia utolsó része. Az első játékban Lara a túlélés érdekében megtanulta leküzdeni a gátlásait, a második rész az önbizalmának megszilárdításáról és a múltjával való szembenézésről szólt, a harmadik epizód fő témáját pedig a limitációinak megismerése és beismerése jelenti majd.

A sírrabló legújabb kalandjára benevező játékosoknak ezúttal dél-amerikai helyszíneken kell majd lopakodniuk, harcolniuk, esetenként puzzle-öket megoldaniuk. Játékmenet tekintetében nem kell szenzációs újításokra számítani, bár a nehezen megközelíthető helyek elérése érdekében Lara megtanult falon futni és kötélen himbálózni.

Az elődeihez hasonlóan a Shadow of the Tomb Raider is alapvetően lineáris, azonban két főküldetés közt városszerű hubokat járhatnak be a játékosok, amelyekben mellékküldetések vehetnek fel, kihívásokat teljesíthetnek, tárgyakat gyűjtögethetnek. Ez a félig-meddig nyílt világú dizájn már a 2013-as Tomb Raiderben is jelen volt, de csak a 2015-es Rise of The Tomb Raiderben vált hangsúlyossá.

A történetről természetesen nem árultak el túl sokat a bejelentés során, de azért nem maradtunk információk nélkül. Lara Croft az előző játékban bemutatkozott, a világot újraformálni kívánó Trinity csoporttal versenyezve megkaparintja a Chac Chel kulcsának nevezett relikviát, azonban a tőr ellopásával valamiféle apokalipszist indít el. Ezután Lara és a Trinity is hajszát indít egy ezüst doboz után, amivel megakadályozható a világvége.

A Shadow of The Tomb Raider 2018. szeptember 14-én jelenik majd, ráadásul a Rise of the Tomb Raidertől eltérően átmenetileg sem lesz exkluzív, szimultán debütál majd PC-n, PlayStation 4-en és Xbox One-on.

