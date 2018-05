Ez a telefon forradalmat csinálhat idén nyáron

Az Oakley és a profi filmes kamerákat gyártó RED tulajdonosa, Jim Jannard ismét egy olyan piacra szeretne betörni, amihez amihez korábban köze sem volt. A RED első okostelefonjával kapcsolatban akkora ígéretek hangzottak el, hogy jogosan lehetünk szkeptikusak, azonban ha a beígért „négydimenziós”, holografikus kijelzőt tényleg megcsinálják, akkor jogosan beszélhetünk forradalomról.

A RED nevű cég elsőre nem biztos, hogy ismerősen cseng sokak számára, sőt, valószínűleg másodikra sem. Ez nem véletlen: az 1999-ben alapított vállalat professzionális felhasználásra szánt kamerákat gyárt. A RED Epic kamerákkal forgatták például a teljes egészében 48 képkocka/másodperccel felvett Hobbit-trilógiát, míg a RED Weapon többek között a Galaxis őrzőinél teljesített szolgálatot.

Mondhatjuk tehát, hogy a vállalat az abszolút csúcsot képviseli a profi digitális kamerák között, éppen ezért furcsa volt, hogy tavaly úgy döntöttek, belevágnak egy mobiltelefon elkészítésébe is. A Hydrogen One névre keresztelt készüléket tavaly júniusban jelentették be egy olyan sajtóközleménnyel, amiből csak úgy kilógtak hatalmas szavak és ígéretek.

A RED szerint a telefon legfontosabb újdonsága a kijelzője lesz. Erről akkor azt mondták, hogy a hagyományos 2D-s tartalom megjelenítése mellett képessé válik a szemüveg nélküli 3D-re is (tehát valami olyasmire kell gondolni, mint a Nintendo 3DS, vagy a nagyot bukott LG Optimus képernyője), valamint egy speciális, teljesen új "nanotechnológiával" még holografikus, "többnézetű" megjelenítést is lehetővé tesz, Hogy ez pontosan mit jelent, azt egyelőre nem tudjuk, mert az alapító Jim Jannard (aki amúgy az Oakley napszemüveg alapítója is) szerint "nem lehet megfelelően leírni, ezt látni kell élőben". Mert hogy ilyet korábban még soha senki nem csinált.

De a hangzatos ígéreteknek itt még nincs vége. A RED azt mondja, hogy a saját fejlesztésű algoritmusukkal át tudják majd alakítani a sztereó jelet teljesen élethű, többcsatornás hangzássá, ami kiválóan illeszkedik majd a holografikus kijelzőhöz, így összességében a külöböző tartalmak olyan élményt nyújhatnak a készüléken, amihez foghatót korábban még nem tapasztaltunk.

A fejlesztéskor ezen kívül nagy hangsúlyt fektetnek a modularitásra, azon belül is a jobbnál-jobb kamerás kiegészítőkre (ami mondjuk logikus a cég fő profilját nézve). Jannard szerint azt nem lehet elvárni a Hydrogen One-tól, hogy olyan minőségű képeket és filmeket készítsen, mint a profi kameráik, hiszen azt lehetetlen megcsinálni egy telefonban. A különböző, utólag hozzáadható modulokkal azonban messze felülmúlják majd bármelyik másik okostelefon kamerás képességeit.

Nagy ígéretek, nagy késés

Konkrétumok terén ez egyelőre még nem sok, és egészen 2018 elejéig kellett várnunk arra, hogy néhány további részletet megtudjunk. Ami azért érdekes, mert az eredeti tervek szerint éppen 2018 elején kellett volna megjelennie az egyébként módosított Android-rendszerre épülő telefonnak. Akárhogy is, kiderült, hogy a központi processzor tekintetében egy Snapdragon 835x-re számíthatunk, amivel csak egy probléma van: tudtunkkal ilyen processzor nem létezik. A sima Snapdragon 835-öt használta több tavalyi csúcskészülék is, azóta pedig már megjelent a 845 is, de "x" jelzéssel ellátott változat hivatalosan nem szerepel sehol.

Megtudtuk ezen kívül, hogy a készülékbe egy hatalmas, 4500mAh-s akkumulátor kerül, két SIM-kártya slotot kap, bővíthető lesz a tárhelye microSD-kártyával, a töltést pedig USB-C csatlakozón keresztül tudjuk megoldani. Ekkor árulta el Jannard azt is, hogy az első moduláris kiegészítők között érkezik majd egy "mozifilm minőségű" kamera, ami képes lesz nyers videót rögzíteni a vállalat saját R3D formátumában, később pedig olyan kamerák is jönnek majd, melyekkel 3D-ben, valamint a holografikus kijelzéshez használandó 4V-ben lehet felvételt készíteni.

Aztán most kiderült, hogy ez a terv is megváltozott. Jannard bejelentette, hogy a Hydrogen One alapból dupla kamerával fog érkezni elöl és hátul is, és a szoftveres fejlesztéseknek köszönhetően élőben, valós időben készíthetünk majd 3D-s és 4V-s felvételeket. Elmondása szerint korábban az utóbbihoz arra volt szükség, hogy az elkészült anyagot feltöltsük a felhőbe, ott a szerverpark elvégezze a felvétel 4V-re konvertálását, majd visszatöltse a telefonunkra. Ezt nem tartották ideális megoldásnak, úgyhogy inkább reszeltek a dolgon.

Ezen kívül kiderült, hogy a különböző telkócégekkel is hosszabb ideig tart megkötni a megállapodásokat (és végigvinni a készüléket azok ellenőrzési és jóváhagyási procedúráin), mint azt előre sejtették. Nem csoda, hogy a késés és a nagy ígéretek láttán az előrendelők aggódni kezdtek. Jannard azzal próbálta nyugtatni a kedélyeket, hogy a következőt mondta:

Fogalmunk sincs róla, hogy mit csinálunk.

Aztán persze gyorsan hozzátette, hogy ez nem volt másként akkor sem, amikor napszemüvegesként belevágott a kamerabizniszbe, és elkészítették a nagy sikert aratott RED ONE kamerát. Nem tudták, hogy működik a filmes ipar, fogalmuk sem volt Hollywoodról, és nagyjából ez a helyzet az okostelefonokkal is, hiszen korábban nem foglalkoztak ezzel.

Azt mindenesetre Jannard leszögezte, hogy az alumíniumból készült változatban 1295 dollárért, a titániumból összerakott verzióban pedig 1595 dollárért előrendelhető telefon a szó szoros értelmében nem lesz kész akkor sem, amikor idén augusztusban (elvileg már tényleg) megjelenik. „Több szoftverfrissítés fog érkezni hozzá, mint bármelyik másik telefonhoz korábban. Menet közben tanuljuk meg a dolgokat”.

