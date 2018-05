Drónrajjal zavarták meg az FBI túszmentő akcióját

Már a hatóságok és a besúgók utáni kémkedésre is használják a kvadrokoptereket.

A Defense One beszámolója alapján egyre nagyobb problémát jelentenek a rendvédelmi szervek számára az olcsó kvadrokopterek. A bűnözők elsőként kicsi és könnyű tárgyak csempészetére kezdték használni a drónokat, például börtönökbe próbáltak tárgyakat és anyagokat bejuttatni velük, azonban az elmúlt időszakban aggasztó méreteket öltött az eszközök szervezett bűnözés általi használata.

Az egyik legdurvább eset, hogy nemrégiben az FBI túszmentő akcióját zavarták meg a bűnözők: egy kisebb rajnyi kvadrokoptert reptettek alacsonyan és nagy sebességgel az éppen felderítési tevékenységet végző ügynökök felett, ami alaposan megzavarta őket a munkavégzésben, plusz a kvadrokopterek kameráin keresztül a bűnözők persze figyelemmel követték az ügynökök tevékenységét. Nem világos, hogy sikes volt-e az akció, további részleteket nem közölt az esettel kapcsolatban az FBI.

Emellett a bűnözők most már általános felderítésre is széles körben használják a drónokat. Több konkrét példa is elhangzott: csempészek kémkednek velük a határőrök után, rablások előtt kvadrokopterekkel térképezik fel a kifosztani kívánt épületek biztonsági őreinek rutinját, vagy éppen a besúgók leleplezése érdekében drónokkal figyelik meg a rendőrségek épületeit.

A hatóságok egyelőre tehetetlenek, nem tudnak mit kezdeni a bűnözők új játékszereivel.

Ugyan a kvadrokopterek irányítójelei blokkolhatóak, azonban a jelenlegi formájában nem használható a módszer: az országhatárokon túl nagy a jellel lefedendő terület, míg a városokban erősen zavarhatná a távközlési rendszereket. A drónok lelövése biztonsági okból szintén nem jöhet szóba, ráadásul még jó látási viszonyok mellett és megfelelő fegyverrel is rendkívül nehéz eltalálni az apró méretű és gyorsan mozgó kvadrokoptereket.

A legjobb lehetséges megoldásnak az drónblokkoló „puskák" használata tűnik: ezek nem úgy általánosságban véve szórják a környezetekbe a blokkolójeleket, hanem egy specifikus irányba sugározzák azt. Viszont ezek használata az USA jelenlegi törvényei alapján illegális, ráadásul a jelenlegi modellek csak jól meghatározott körülmények között használhatóak hatékonyan.

