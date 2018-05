Többjátékos frissítést kapott a Star Wars: Jedi Challenges

Az okostelefon-alapú Star Wars: Jedi Challenges legújabb bővítményével most először akár már multiplayer módban is fénykardozhatnak egymás ellen a Star Wars-fanatikusok.

A Star Wars: Jedi Challenges alkalmazás 2017. novemberi bemutatása óta a 'Lightsaber Versus Mode' frissítés a második ingyenes bővítmény, amely az App Store-ból és a Google Play-ből is letölthető.

A Star Wars: Jedi Challenges 2017-ben egyedülálló módon teremtett lehetőséget a rajongóknak, hogy Jedi módjára gyakoroljanak és küzdjenek a sötét oldal gonosztevőivel, Kylo Rennel és Darth Vaderrel. A rajongók egyöntetű kérésére az új multiplayer játékmód immár teret enged az egymás elleni küzdelemnek is. A játékhoz szükséges, hogy mindkét fél rendelkezzen az okostelefon-alapú Lenovo Mirage AR headsettel, a fénykard kontrollerrel, a nyomkövetővel és egy kompatibilis okostelefonnal.

Ez az első alkalom, amely lehetőséget teremt arra, hogy két játékos egyidejűleg mérje össze tudását, úgy, hogy egymás fénykardját is érzékelik a kibővített valóságban.

A 'Lightsaber Versus Mode'-ban a játékosokat különböző vizuális jelzések vezérlik, jelezve, hogy mikor és hol blokkoljanak, cselezzenek és támadjanak. A játékosok találkozásakor a játék nehézségi szintje fokozatosan növekszik, egészen az egyik fél győzelméig. A játékosoknak a Star Wars: Jedi Challenges applikáció2 legújabb verzióját egy kompatibilis okostelefonra1 szükséges letölteni, és ugyanarra a Wi-Fi hálózatra csatlakozni.

A Star Wars: Jedi Challenges-ről

A Lenovo Mirage AR headset, a fénykard kontroller, amely Rey kardjának mintájára készült, a nyomkövető és egy kompatibilis okostelefon az ikonikus Star Wars élményt hozza el a rajongók számára. A több mint 30 órányi, többszintes, magával ragadó tartalmat kínáló Star Wars: Jedi Challenges-ben három játékmódot kell teljesíteni, hogy igazi Jedivé váljon egy játékos:

Fénykard csaták: A sötét oldal gonosztevőivel, Kylo Rennel és Darth Vaderrel összecsapott játékosok tökéletesíthetik fénykard tudásukat. Az egymás elleni 'Lightsaber Versus Mode' is lehetőséget nyújt a fejlődésre.

Stratégiai harc: parancsot adni az ellenségek ellen a nagyszabású, legendás földi háborúkban.

Holosakk: a végső stratégiai és koncentrációs harc, a sokak által kedvelt Star Wars társasjáték, amely először a Star Wars IV - A New Hope részben jelent meg.

A multiplayer frissítés az eredeti élmény második bővítményeként, végtelen órányi, dinamikus 1v1 játékot kínál. A Star Wars: Jedi Challenges egy korábbi, a Star Wars: The Last Jedi által inspirált tartalombővítést is nyújt, amely tartalmaz két Praetorian őr elleni fénykard csatát, továbbá három stratégiai harci szintet az ásványianyag bázison, Craiten és Porgs-on.

