Ők a legszexibb beöltözős lányok

Május 4-e már több éve hivatalosan a nemzetközi Star Wars-nap, amikor rajongók ezrei gyűlnek össze különböző helyeken, hogy kedvenc filmes univerzumukat ünnepeljék. Természetesen a beöltözés sem maradhat el, mi pedig most megmutatjuk a legszexibb lányokat!

Nem véletlenül lett május 4-e a Star Wars ünnepe, hiszen angolul kimondva a "May the Fourth be with you" szinte pontosan úgy hangzik, mint a "May the Force be with you", vagyis "Az Erő legyen veled". Érdekes, hogy ezt a poént először Margaret Thatcher lőtte el publikusan, miután 1979. május 4-én megválasztották brit miniszterelnöknek.

Hamarosan a rajongók is ráébredtek arra, milyen jó is lenne ezen a napon egy nagy, közös ünneplést tartani, úgyhogy elkezdtek szerveződni, és a világ számos pontján tartottak rendszeresen összejöveteleket. Habár az egész adja magát, maga a LucasFilm sokáig nem állt bele a dologba, mígnem aztán 2011-ben rendezték meg az első, tényleg hivatalos Star Wars-napot Torontóban, Kanadában. Azóta is ez az év legnagyobb eseménye a rajongóknak.

A rajongásukat pedig nyilván beöltözéssel, vagy külföldi nevét cosplayjel is kifejezik. És a lányok bizony a szexiség érdekében néha eléggé át tudnak értelmezni bizonyos szereplőket...

