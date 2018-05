Gamer okosórát készíthet a Huawei

Szokatlan módon lennének vezérelhetőek a játékok.

Az elmúlt években nagyon lecsengett az okosóraláz, az androidos táblagépek után a legtöbb elektronikai gyártó ezekkel a kütyükkel is kellemetlenül befürdött. Szerencsére az okosórák iránt érdeklőknek azért továbbra is van miből válogatniuk, többek közt a Huawei sem volt hajlandó kapitulálni a piacról, sőt: többféle ízlésnek és életstílusnak megfelelő modellt is kínál.

A LetsGoDigital beszámolója alapján a gyártó a jövőben is folytathatja a specializált jellegű okosórák tervezését, a Szellemi Tulajdon Világszervezetéhez a tavalyi év végén benyújtott szabadalma szerint a gamereknek is készítene egy modellt.

A nyilvánvaló kérdés, hogy mégis hogyan lehetne játékokat vezérelni egy okosórán?

A vállalat szabadalmi kérvénye szerint a mérnökök érintésérzékeny felületeket építenének be a szíjba, ezek segítségével lennének irányíthatóak a játékok. Emellett az érintős felületek persze gépelésre, továbbá az óra általános kezelésére is használhatóak lennének.

Viszont nem világos, hogy az éppen aktuális kezelőszerveket vizuálisan hogyan jelenítené meg a szíjon a Huawei. Egyszerű játékok futtatásakor és általános gesztusvezérléskor nem olyan fontos a kezelőszervek kijelzése, de gépeléskor már nem ártana tudniuk a felhasználóknak, hogy merre vannak a betűk.

További probléma a gamer okosórás elképzeléssel, hogy az érintőfelületek kezeléséhez le kellene venni az órát a csuklóról, ami elég kényelmetlen megoldásnak tűnik.

A nehézségek miatt kétségeink vannak afelől, hogy elkészül-e valaha a termék, bár hazájában a Huawei már 2015-ben és 2016-ban is szabadalmaztatni próbálta a gamer okosóra ötletét, ami alapján régóta és folyamatosan terítéken van az elképzelés.

