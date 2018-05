Megbukott az NVIDIA fogyasztóellenes programja

Kidobatta volna a Radeon termékeket a gyártópartnerek gamer márkáiból.

Nagy botrány robbant ki március elején az NVIDIA háza táján, miután a cég elindított egy teljes önkéntesnek titulált programot a videokártyák gyártói számára. A GeForce Partner Programhoz való csatlakozás legnagyobb port kavart feltétele az volt, hogy a partnereknek száműzniük kell az AMD Radeon megoldásokat a gamerközpontú márkáikból, például az Asus nem dobhatott piacra Radeon videokártyát a Republic of Gamers jelzéssel. A gyártó emiatt jelentette be pár hete az AREZ márkát, ezt a nevet kapják (vagy csak kapták volna, ez még nem világos) a gamereknek szánt Radeon videokártyái.

Az NVIDIA szerint a programra azért volt szükség, hogy ne zavarodjanak össze a vásárlók: a gyártópartnerek sok márkajelzéses „techzsargonja" miatt a végén még véletlenül Radeont vesznek, pedig igazából GeForce-ot akartak.

Mint említettük, a programhoz való csatlakozást opcionálisnak hirdette meg az NVIDIA, azonban akik nem voltak hajlandóak csatlakozni, azok többek közt

nem kaptak komoly technikai támogatást a termékeik készítésekor;

nem kaptak korai hozzáférést az új GPU-khoz, hogy az elsők között dobhassák piacra az új fejlesztésű GeForce kártyákat;

nem vehettek részt az NVIDIA által szervezett promóciókban és kedvezményprogramokban;

nem kaptak közösségi médiás és sajtós támogatást;

nem kaptak pénzt a marketingtevékenységeikre;

nem fértek hozzá az NVIDIA saját marketingjelentéseihez;

nem éveztek volna prioritást a komponensek rendelésekor.

Mindebből elég nyilvánvaló, hogy mennyire volt „opcionális" a programban való részvétel: óriási versenyhátrányba kerültek volna azok a gyártópartnerek, akik nem hajlandóak aláírni a megállapodást. Belsős források szerint néhány kivételével az összes gyártó belépett a GeForce Partner Programba, noha a feltételeket potenciálisan illegálisnak és fogyasztóellenesnek ítélték, továbbá nagyon kínos helyzetbe hozta őket az AMD és az Intel előtt.

Most kisebb meglepetésre az NVIDIA bejelentette, hogy a techsajtó és a gamerek óriási felháborodására válaszul inkább visszavonja az egész GeForce Partner Programot. Emellett az AMD több felsővezetője is versenyellenes praktikák folytatásával vádolta meg az NVIDIA-t, feltehetően ez is közrejátszott a döntésben, de erre nem tért ki a cég.

Az NVIDIA blogbejegyzése szerint rengeteg pletyka, feltételezés és hazugság hangzott el a program kapcsán, de a téves információkkal való harc helyett inkább megszünteti az egész kezdeményezést. Ez érdekes álláspont egy üzletileg ennyire fontos program esetén, főleg mikor a vállalat elméletileg egyetlen blogbejegyzésben megcáfolhatta volna az alaptalannak titulált vádakat.

A döntés miatt feltehetően semmissé váltak a gyártók által már aláírt szerződések, de ezt nem erősítette meg az NVIDIA.

