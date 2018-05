5 felesleges tech kütyü, aminek semmiképpen ne dőljön be!

Az tény, hogy az elektronikai eszközök, kütyük képesek arra, hogy kényelmesebbé, egyszerűbbé és szórakoztatóbbá tegyék az életet. De az is igaz, hogy rengeteg olyan termék is van már, amely egész egyszerűen felesleges, amelyről süt, hogy csak az emberek pénztárcáját akarják velük megcsapolni. Lássunk ezek közül néhányat, jöjjön tehát 5 idióta kütyü, amelyeknek semmi értelme

Intelligens öv balekoknak

Ma már olyan „okos” világban élünk, hogy már „okos öv” is létezik. Ez pedig a Belty, amelynek a mély intelligenciája kimerül abban, hogy rendelkezik egy beépített 2000 mAh akkumulátorral, illetve USB porttal. Ennek hála pedig alkalmas arra, hogy feltöltsön egy telefont életet adó energiával. Ennyi erővel mondjuk egy szénakazal a közepén egy akkumulátorral is lehetne „okos”, vagy egy fél pár zokni is, amibe dugtak egy ceruzaelemet, ugyanis ezen kívül semmilyen más trükköt nem tud.

Állítólag minden darabot kézzel készítenek, a legnemesebb bőrből, ráadásul Franciaországban. Az alapmodell ára pedig 70 euró, azaz körülbelül 21 000 forint, de van belőle luxus változat is, ami 150 eurót (kb. 47 000 forint) kóstál. Ma már nagyon jó hatásfokú, kompakt, diszkrét powerbankokat lehet kapni ennél jóval kevesebb pénzért, nincs semmi szükség arra, hogy az övben legyen az aksi.

Bili tablettel

Az iPotty egy tipikus példája az olyan teljesen felesleges termékeknek, amelyeknek csak egyetlen céljuk van, hogy az Apple sikereinek farvizén vitorlázva próbáljanak sikereket elérni.

Ez ugyanis egy bili, amelyikre applikáltak egy olyan tartót, amelybe pont lehet passzintani egy iPadet, azaz egy tabletet. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy a gyermek még trónolás közben is tudja nyomkodni a kijelzőt. Ez pedig egy agyrém! Egyrészt egy ilyen korú gyereknek még se táblagépet, se telefont nem szabadna adni, hanem szépen foglalkozni kell vele. Másrészt pedig aztán egy ilyen tevékenység közben végképp nem kellene kütyüznie. Az iPotty megtestesít mindent, amit utálni lehet ebben az iparágban:

Becsapós, hiszen arra utal, hogy egy Apple termékről van szó, emellett felesleges és káros.

Az USB-s kavics

Nem vicc, tényleg van ilyen. Az USB Pet Rock nem más, mint egy kődarab, amire pakoltak egy USB csatlakozót, a dobozába tettek egy kábelt, és így rá lehet dugni a számítógépünkre. Hogy ennek mi értelme van? Szó szerint semmi! Jó lenne azt hinni, hogy e mögött van valamilyen mélyebb szellemi háttér, egyfajta nihilista-fatalista világnézet, mert az legalább valami magyarázatot adna erre az egészre.

De erről szó sincs, ebben ennyi az úgynevezett vicc. Pontosan ugyanakkora a humorfaktora, mint egy felgyújtott gumiabroncsnak. Egy csomó energiát elhasználtak a kábel, a csatlakozó, a csomagolás legyártására, és a termék leszállítására – totálisan értelmetlenül.

A DVD visszatekerő

Vitán felül minden idők egyik legnagyobb lehúzása a DVD Rewinder, azaz a DVD visszatekerő szerkezet. A gyártói azt lovagolták meg, hogy az emberek a VHS videomagnóknál és kazettáknál hozzá voltak szokva ahhoz, hogy a szalagot vissza kell tekerni a film megtekintése után. De erre az optikai adathordozóknál, tehát a CD- és DVD lemezeknél értelemszerűen nincs szükség, hiszen a tartalom beolvasására szolgáló letapogató fej a lézersugarat a korong bármely részére oda tudja koncentrálni egy pillanat alatt.

A DVD visszatekerő tehát nem más, mint egy ipari hulladék, amelyre rá kell helyezni a lemezt, megnyomni a gombot, mire a masina surrogó hangot adott ki, aztán kigyullad egy lámpa, ami jelzi, hogy a folyamat véget ért.

De megismételjük még egyszer, ezen kívül semmi más nem történt, hiszen semmi más nem is történhetett!

A DVD Rewinder 2006-ben volt a karácsony slágere, annyi fogyott belőle, mint az akkori csúcs játékkonzolból, a PlayStation 3-ból. Nem viccelünk.

A tudós zokni

Az elején elvicceltük, de valójában létezik már intelligens zokni is. A Sensoria Fitness Socks nevű termékbe különféle érzékelőket építettek, amelyek mindenfélét mérnek a lábon, és a kapott adatokat továbbítják egy mobilos alkalmazásra. A felhasználó ennek elindítását követően a képernyőn csodálhatja meg, hogy neki bizony fáj a lába, amikor úgy is érzi, hogy tényleg fáj. Rendkívül hasznos! Emellett van benne lépésszámláló, pulzusmérő, ami mondjuk nem haszontalan, de ezek már megtalálhatóak a sportórákban, sportkarkötőkben is, amelyek egy fokkal olcsóbbak, viszont cserébe sokoldalúbbak és jobban is bírják a strapát, mint a varázs-zokni.

