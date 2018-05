Kevéssé véd az imposztoroktól a Facebook

Egyelőre keveset ér az arcfelismerésen alapuló védelem.

Súlyos problémát jelentenek a kamu profilok a Facebookon, a cég szerint a bő 2 milliárd felhasználói fiókból olyan 87 millió profil hamis. Nem világos, hogy a hamis profilok milyen arányban teljesen fiktívek és személyesítenek meg másokat. A fiktív profilokat általában a közvélemény manipulálására vagy oldalak felfuttatására, míg a másokat megszemélyesítőket csalásra vagy károkozásra próbálják használni a létrehozóik.

Néhány nappal ezelőtt elég nagy figyelmet kapott, hogy komoly gondok vannak a Facebooknál a megszemélyesítések felderítésével, még Mark Zuckerberg személyazonosságával is rendszeresen képesek visszaélni a kóklerek. Jogos a kérdés, hogy mire számíthat egy átlagos felhasználó, ha a közösségi hálózat még a saját alapítóját sem tudja megvédeni a megszemélyesítéstől.

Most hivatalossá vált, hogy nem sokra.

A megszemélyesítés során nem csak az áldozatok neveivel és egyéb adataival élnek vissza a csalók, de persze a fotóikkal is, a hamis profilokon az áldozataikat ábrázoló képeket állítanak be.

Éppen ezért is a Facebook még tavaly márciusban megkezdte az arcfelismerésen alapuló védelem bevezetését: az ígéret szerint a felhasználók értesítést kapnak, ha valaki egy őket ábrázoló fotót állít be profilképnek. A funkció működéséhez be kell kapcsolni az arcfelismerési funkciót a Facebookon, amire ezen a beállítóoldalon nyílik lehetőség.

Mindez jól hangzik, viszont a The Washington Post egy nyomozása során kiderítette, hogy valójában elég kevés vizet kavar a rendszer: a felhasználók fotóit a védelem javarészt csak az ismerőseik, továbbá az ismerőseik ismerősei által újonnan feltöltött képekkel veti össze. Szintén jelentős limitáció, hogy csak a 2016 márciusától létrehozott új fiókok profilképeit hasonlítja össze a meglévő felhasználókéval.

A felhasználókról korábban létrehozott kamu profilokat még elméletben sem képes detektálni az arcfelismeréses védelem.

Ezeket a limitációkat azzal magyarázza a Facebook, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre a számítási kapacitás, ami szükséges volna az összes felhasználó összes képének az összehasonlítására. Naponta olyan 350 millió fotót töltenek fel a facebookozók, így technikailag lehetetlen a felhasználók által elvárt módon működésre bírni a védelmet.

További érdekesség, hogy akkor sincs mindig köszönet a rendszerben, ha megkongatja a vészharangot: a tapasztalatok szerint időnként a hamis helyett a valódi profilt tiltja le.

