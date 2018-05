A Facebookon sokkal könnyebben megtalálják egymást a terroristák

A legnépszerűbb közösségi oldal hozzájárult ahhoz, hogy az Iszlám Állam leendő terroristái egymással felvegyék a kapcsolatot, az „ismerősnek ajánlás" elnevezésű funkción keresztül.

A Facebook és társai már eddig is össztűz alatt voltak, mivel nem távolították el kellő mértékben a szélsőséges, dzsihadista tartalmakat, most viszont azzal szembesítik az üzemeltetőket, hogy segítettek kapcsolatokat kiépíteni a terroristák között, sőt mi több, egyfajta toborzó központként is szolgáltak – írja a The Telegraph című brit lap.

A közösségi oldalt tanulmányozó kutatók megállapították, hogy a világcég szinte semmilyen akadályt nem gördített az Iszlám Állam terroristái elé, akik egyszerűen az „ismerősnek ajánlás" funkció által 96 országból tudtak verbuválni katonákat.A Facebook olyan algoritmusokat használ, amik összekapcsolják az embereket, ezt pedig kihasználták a dzsihadisták is.

A weboldal automatikusan információkat gyűjt a felhasználóiról, azokat pedig igénybe veszi az ismerősök ajánlásainál.

Az viszont nem volt egyértelmű, hogy a terrorista tartalmakat is szabadon engedi áramlani, szűrés nélkül.Az Iszlám Állam pedig éppen ezt használta ki és ennek segítségével épített ki egy globális szélsőségesekből álló hálózatot.

Ezt folyamatot fogja bemutatni egy nemsokára megjelenő tanulmány, amelyet New York-i kutatók készítenek

Gregory Waters, a projekt egyik vezetője egy fiktív profilon az Iszlám Állam potenciális katonáival próbált kapcsolatba lépni, majd utána a Facebook ismerősnek ajánlotta a többi szélsőségest.Robert Postings, aki szintén részvevője a kutatásnak, a fülöp-szigeteki dzsihadisták lázadásáról szóló anyagokat like-olt, később pedig a közösségi oldal elkezdte neki ajánlani az Iszlám Állam weblapjait.

Ezt követően Postings-et és Waters-t a terrorszervezet katonái elkezdték bejelölni ismerősnek.A projekt egy másik résztvevőjével egy indonéziai iszlamista vette fel a kapcsolatot, csak azért, mert előtte like-olt egy muszlim tartamú, de nem szélsőséges oldalt.

Az indonéz utána egyre radikálisabb tartalmakat küldött neki hat hónapon keresztül.

Az Iszlám Állam ezer tagjának a kutatásban vizsgált profilja közül kevesebb, mint felét távolította el a Facebook fél év leforgása alatt.Postings véleménye alapján a közösségi oldal köteles lenne letörölni az összes szélsőséges oldalát.

A kutatás vezetői szerint sok hivatalosan azonosított terrorista profilját sem volt hajlandó eltávolítani a Facebook. Más esetekben pedig néhány nap tiltás után újra engedélyezték a profil ismételt működését.

Waters kijelentette, hogya legnépszerűbb közösségi oldal az Iszlám Állam katonáinak a profilját nem is akarja blokkolni.